Dit Vlaamse model wordt de opvolgster van 'pornokoning' Dennis Black Magic SVM

13u12

Bron: Eigen berichtgeving 2 Facebook Elise Van Vlaanderen. Celebrities Dennis Black Magic heeft de ideale kandidaat gevonden om zijn rol als 'pornokoning' over te nemen. De eer gaat naar Elise Van Vlaanderen, een Vlaams fotomodel.

Drie weken geleden liet de excentrieke BV weten dat hij stopte als pornoproducent. 22 jaar lang dezelfde job, het was welletjes geweest. Hij lanceerde meteen ook een zoektocht naar zijn opvolger. Wie een deftig marketing- en financieel plan opstuurde, maakte kans om de "nieuwe marktleider in de Vlaamse porno- en eroticawereld te worden".

Dat een vrouw nu als beste uit de bus gekomen is, kan Dennis Black Magic alleen maar toejuichen. "Elise is een fotomodel met de juiste looks en brains. Dat zij het lef heeft om deze positie van mij over te nemen, bewijst dat de pornowereld nu gerund kan worden door vrouwen. Kaat Bollen gaf eerder dit jaar al het goede voorbeeld met A Girls’ Getaway'."

Van Vlaanderen mag meteen de regie van 'Callboyz' voor haar rekening nemen. Dat project -een pikante parodie op de Vier-serie 'Callboys'- werd nog uitgedacht door Dennis Black Magic. Vlaamse porno met een vrouwelijke 'touch', benieuwd of dat concept zal aanslaan...

Rv De evolutie van porno in Vlaanderen: eerst kwam Eddy Lipstick, daarna Dennis Black Magic. Nu krijgt Elise Van Vlaanderen haar kans.