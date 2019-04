Dit stal Jenna Coleman van op de set van ‘Doctor Who’ SD

07 april 2019

17u34

Bron: Metro.co.uk

Jenna Coleman speelde van 2012 tot 2017 het personage Clara Oswald in de BBC-serie ‘Doctor Who’. Toen ze haar ontslag gaf om de hoofdrol in ‘Victoria’ te gaan vertolken, besloot ze om enkele aandenkens mee te nemen vanop de set. Dat vertelde ze in ‘The Jonathan Ross Show’. “Ik stal eigenlijk best veel”, vertelde Coleman. “Ik stal het, maar iemand in de rekwisieten-afdeling hielp me, dus ik had het gevoel dat het wel oké was.” En wat ze dan juist mee naar huis nam? “Ik stal een stuk van de Tardis (het ruimteschip en tijdmachine uit de show, red.). Echt een groot stuk dat ik onder mijn trui verborg, maar het was in samenwerking met de rekwisieten-afdeling, want ze gaven me een knipoog. Ik nam ook het neonbordje waarop ‘police box’ staat. Dat staat nu in mijn eetkamer en het geeft licht.”