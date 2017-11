Dit onwaarschijnlijk verhaal maakte Slongs Dievanongs ooit thuis mee MVO

17u11 0 Joris Casaer Slongs Dievanongs. Celebrities Slongs Dievanongs was vanochtend op de Zoete Inval op Radio 2 te horen waar ze aan het panel en presentator Luc Appermont de vraag stelde wat zij en Koen Wauters gemeen hebben.

Het panel Kobe Ilsen, James Cook en Koen Crucke ging op zoek, het was Crucke die binnen de tijd met het juiste antwoord kwam. Het bleek dat zij en Koen Wauters iets schrikbarends gemeen hebben. Beiden kregen al te maken met een drastische stalker.

De Antwerpse rapster verklaarde dat ze ooit een naakte man in de douche van haar appartement aantrof. Koen Wauters kwam in 1997 oog in oog te staan met Sidi C. uit Hellevoetsluis. Het begon met een handjevol brieven en faxen, maar eindigde in die bijzondere confrontatie. Ze geloofde dat zijn nummers over haar gingen en pleegde vier inbraken, een keer tot in de badkamer waar Wauters net douchte. Slongs kwam net als hij dus een onwelkome gast tegen in de badkamer.

"Ik kwam thuis en de deur was geforceerd. Er stond een paar schoenen voor de deur en het licht was aan," vertelde de zangeres. "Ik riep: Hallo? En hij stond daar in de badkamer, in zijn adamskostuum."

Slongs kende de persoon in kwestie zelfs een beetje. "Hij had me tijdens optredens al een paar keer benaderd, dus ik herkende hem wel. Dan ben ik naar beneden gelopen en terug naar het café gegaan om daar iemand om hulp te vragen.

Ook Koen Crucke, die het raadsel van Slongs op tijd kon oplossen, had ooit een stalker. "Die vrouw stuurde mij lange brieven en heel dure cadeau's," vertelt hij. "Tot ik ooit te gast was bij Paul De Leeuw en het over mijn homoseksualiteit ging. Haar wereld stortte toen echt in elkaar. Ze dacht dat ze met mij ging trouwen, een kind ging hebben..."

Kobe Ilsen kan er ook van meespreken: "Ik krijg elke week handgeschreven post, mét geld bij."

James Cooke kon er enkel mee lachen: "Ik, een stalker? Nee, al hoop ik elke dag wel dat er een naakte vent in mijn badkamer staat!"