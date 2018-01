Dit lichaamsdeel van Meghan Markle ontketent (gevaarlijke) schoonheidstrend MVO

11u39 0 EPA Meghan Markle Celebrities Anderhalve maand nadat haar verloving met prins Harry werd bekendgemaakt, is het Meghan Markle-effect overal voelbaar. Alle jurken die ze draagt zijn in een mum van tijd uitverkocht. Maar hardnekkige fans gaan een stap verder: ze laten zich opereren om op Meghan te lijken.

David Cangello, een in New York gevestigde plastisch chirurg die gespecialiseerd is in neuscorrecties, geeft aan dat opvallend veel klanten de neus van Markle op hun verlanglijstje hebben staan.

Ze moeten daar wel mee opletten, waarschuwt hij, want de neus van de toekomstige prinses is niet voor iedereen een match. Sommige mensen zouden door het veranderen van het tipje van de neus, of de vorm van de neusvleugels, moeilijkheden kunnen krijgen met ademen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en zulke ingrepen voert hij dan ook niet uit.

Markle is niet de eerste prinses die een dergelijke trend veroorzaakt. Ook Kate Middletons neus was destijds dé stijlvolle keuze bij de plastisch chirurg.