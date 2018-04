Dit krijgt Meghan Markle als huwelijkscadeau van ex-collega Patrick J. Adams SD

08 april 2018

18u19

Bron: ANP 1 Celebrities Hij heeft nog ruim een maand de tijd, maar acteur Patrick J. Adams (36) weet al wat hij leeftijdsgenoot en collega-actrice Meghan Markle cadeau doet voor haar huwelijk. Adams, die met Markle in de Amerikaanse tv-serie 'Suits' speelde, schenkt de actrice en de Britse prins Harry een blender.

"We twijfelden tussen een broodbakmachine en een blender", vertelde Adams, die getrouwd is met actrice Troian Bellisario, aan Entertainment Tonight. "Iets elegants, zoals een goede blender. Een Vitamix bijvoorbeeld, ja, die heeft ze zeker nodig."

Het is nog maar de vraag of er in Harry's Nottingham Cottage, waar de tortelduifjes samenwonen, nog geen blender staat. Harry en Meghan schijnen elke dag te beginnen met een gezond sapje, weet Katie Nicholl, die een boek over de prins schreef. "Hij neemt steeds meer de gezonde levensstijl van Meghan over."

Of Adams zijn cadeautje zelf zal afgeven op het koninklijke huwelijk laat hij voorlopig in het midden.

Het huwelijk zal plaatsvinden op 19 mei.