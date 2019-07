Dit jaar geen Victoria’s Secret-lingerieshow SD

Volgens model Shanina Shaik (28) zal het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret dit jaar geen grote show organiseren. Dat vertelt ze aan de Australische krant The Daily Telegraph. Als dat klopt, is het voor het eerst in 24 jaar dat Victoria's Secret geen catwalkshow organiseert.

“Helaas gaat de show dit jaar niet door", vertelde Shanina Shaik aan The Daily Telegraph. “Het is voor mij best wel wennen, omdat ik normaal gesproken nu al hard aan het trainen zou zijn. Maar ik ben er zeker van dat er in de toekomst wel weer iets gaat gebeuren.” Het model voegde eraan toe dat het merk hard werkt aan hun uitstraling, iets wat het afgelopen jaar zeker niet altijd het geval was.

Victoria’s Secret kwam onder meer negatief in het nieuws nadat bleek dat eigenaar Leslie Wexner zijn goede vriend Jeffrey Epstein toegang verleende tot jonge meisjes die werkten of wilden werken voor het lingeriemerk. Epstein zit in afwachting van zijn proces in de cel. Daarnaast kreeg ook de reputatie van het modemerk zelf enkele klappen. Volgens kijkers zou het sprookje dat het lingeriemerk voorschotelde ‘niet meer van deze tijd zijn’. De modellen zouden met hun dunne lichamen een onrealistisch beeld schetsen en daarmee jonge meisjes een verkeerd voorbeeld geven.