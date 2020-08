Dit is waarom ideale ‘running mate’ Jay-Z niks meer te maken wil hebben met Kanye West Mark den Blanken

11 augustus 2020

17u27

Bron: AD 0 Celebrities Nogmaals liet Kanye West (43) het weten op Twitter: hij mist zijn goede vriend Jay-Z met wie hij in 2011 de rapwereld op zijn kop zette. Die vriendschap bestaat echter niet meer van de kant van Jay-Z, terwijl West hem nog steeds ziet als ideale ‘running mate’ bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het is bittere ernst. Kanye West doet een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. De eerste bijeenkomst was eigenaardig te noemen. Hij verscheen in een kogelvrij vest, had de cijfers ‘2020' in zijn haar laten scheren en verloor zichzelf in een hysterische huilbui over abortus. Sommige aanwezigen vertrokken verontwaardigd nadat West in diezelfde speech had verklaard dat de Amerikaanse heldin Harriet Tubman helemaal geen slaven heeft bevrijd.



Voor deze speech riep West al dat zijn voormalige kompaan Jay-Z de ideale running mate voor hem zou zijn. In gesprek met de radiozender Z97 Jamz was hij lovend over Shawn Carter, zoals de rapper in werkelijkheid heet. Maar dat die totaal niet op de hoogte was van Kanye’s plannen, kon West in datzelfde gesprek wel verklaren: de twee hebben al negen jaar geen contact meer.

Lees verder onder de tweet

Miss my bro ... real talk pic.twitter.com/qFS5HwYZxU ye(@ kanyewest) link

Mentor

En dat terwijl het zo veelbelovend begon tussen die twee in 2001. Jay-Z is dan een kleine acht jaar ouder dan West en een soort mentor voor het enfant terrible. West is te horen op een aantal nummers van Jay-Z’s album ‘The Blueprint’. Daarna volgen nog vele succesvolle samenwerkingen, onder andere op de hit ‘Run This Town’ van Rihanna.

Leerling en mentor komen op gelijke voet te staan en besluiten de krachten te bundelen in een soort van superband. In 2010 nemen ze samen het studio-album ‘Watch The Trone’ op en daarmee schrijven ze rapgeschiedenis. Samen gaan ze op tour door Noord-Amerika met lovende kritieken tot gevolg. Comedian Chris Rock noemt het zelfs de beste show die hij ooit heeft gezien. “Dit is het equivalent van de Billy Joel-Elton John tour, maar zij deden het in 1979 toen al hun nummers populair waren.”

Lees verder onder de video

Beyoncé

Samen hadden ze de wereld veroverd, maar het karakter van West zorgt er ook voor dat hij zijn beste vriend en mentor langzaam verliest. In een podcast van Elliott Wilson en Brian Miller vertelt Jay-Z openhartig over de breuk. West had tijdens een van zijn beruchte tirades Beyoncé beledigd, de vrouw van Jay-Z. Hij noemde haar een diva en vertelde over hun kinderen, dat die nooit hadden samengespeeld.



Dat was de druppel die de emmer deed overlopen bij Jay-Z. “In het verleden hebben we ons over grotere ruzies heengezet. Maar je hebt mijn gezin er nu bij betrokken, dus heb je een probleem met mij. Dat is echt, écht een probleem. En hij weet dat het een probleem is. Hij weet dat hij de grens heeft overschreden.”



Vanaf dat moment is er geen contact meer geweest tussen de twee succesvolle artiesten. Jay-Z koos zijn eigen weg en maakte nog slechts sporadisch muziek. Af en toe werkte hij samen met andere artiesten, maar hij richtte zich vooral op zijn platenlabel. West scoorde vele hits, maar de man van Kim Kardashian beheerst toch vooral het nieuws met zijn explosieve karakter. Én met zijn politieke ambities. Hij noemde zijn eigen partij de Birthday Party (‘want als ik win is het een verjaardag voor iedereen’). Maar een organisatie of een duidelijk programma heeft die partij niet. En een running mate is ook nog ver weg.