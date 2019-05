Dit is het moment waarop Julianna Margulies besefte dat ze een bodyguard écht nodig had SD

20 mei 2019

20u38

Bron: The Guardian 0 Celebrities Voor de ‘The Good Wife’-actrice Julianna Margulies (52) heeft beroemd zijn voor- en nadelen. Dat vertelt ze in een interview met The Guardian. Vooral aan het feit dat ze een bodyguard nodig had, moest ze behoorlijk wennen.

“Drie jaar geleden was ik eregast op een festival in Parijs", vertelde ze aan The Guardian. “Toen ik aankwam, zeiden ze: ‘We hebben beveiliging voor je geregeld.’ Ik antwoordde: ‘Jongens, ik heb echt geen bodyguard nodig.’ Maar ze wilden niet toegeven.” En dus werd Margulies de hele dag door een bodyguard vergezeld. Maar toen ze bij het hotel aankwam, vond ze het wel welletjes geweest. “Ik zei tegen de bodyguard: ‘Mijn echtgenoot en ik gaan lunchen. Je mag naar huis gaan, hoor.’ Dus verlieten we het hotel en ik had zoiets nog nooit gezien. Overal waren er mensen. We liepen terug het hotel in en mijn echtgenoot belde naar de bodyguard en zei: ‘We hebben een fout gemaakt!’ Hij antwoordde: ‘Dat weet ik - ik sta nog altijd om de hoek.’”