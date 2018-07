Dit is de reden waarom de relatie tussen Katie Holmes en Jamie Foxx geheim moest blijven Redactie

11 juli 2018

06u00

Vijf jaar heeft het geduurd vooraleer Katie Holmes (39) zich eindelijk uitsprak over haar niet-zo-geheime-relatie met Jamie Foxx (50). Opvallend: de aanleiding was het gerucht dat ze uit elkaar zouden zijn.

Het was Radar Online dat vorige week met het nieuws kwam dat de relatie van Katie Holmes en haar collega-acteur Jamie Foxx na vijf jaar op de klippen was gelopen. Naar verluidt was het de actrice zelf die de stekker uit de relatie had getrokken. Nochtans stond het koppel volgens de website op trouwen. De plannen voor het huwelijk waren helemaal uitgetekend en er hing al een prijskaartje van 260.000 euro aan vast. Suri, Katies twaalfjarige dochter uit haar huwelijk met Tom Cruise, zou het bruidsmeisje zijn. Met hun huwelijk zouden Katie en Jamie voor eens en voor altijd een eind maken aan vijf jaar speculatie over de aard van hun relatie. Maar toen kreeg de 39-jarige actrice koudwatervrees.

‘100 procent onwaar’

Katie vreesde volgens Radar Online dat Jamie ook op zijn vijftigste niet klaar was om zijn flirterige gedrag op te geven, laat staan zijn nog al te close relatie met Kristin Grannis, zijn ex-vriendin en de moeder van zijn acht jaar oude dochter. (De acteur en zanger heeft ook nog een 24-jarige dochter, Corinne, uit een eerdere relatie.) Het was trouwens Kristin en niet Katie met wie Jamie in november op het verjaardagsfeestje van zijn 'Django Unchained'-collega Leonardo DiCaprio verscheen. "Katie was haar vertrouwen in Jamie gewoon kwijt en besloot dat het zo niet verder kon", verklapte een insider aan de website.

Jamie zou zich uitvoerig verontschuldigd hebben, maar het hart van de actrice was dan al gebroken, wellicht nog het meest omdat haar vriend niet bereid was geweest een huwelijkscontract te tekenen met een geen-overspel-clausule. "Het idee stond hem tegen omdat hij besefte dat ontrouw hem duur te staan kon komen", aldus nog een bron bij Radar Online. "Katie merkte een totaal gebrek aan engagement langs de kant van Jamie en kwam tot de conclusie dat de situatie niet gezond was voor haar en voor Suri." Einde verhaal? Toch niet. Want voor het eerst sinds de geruchten over de romance in 2013 de kop opstaken, kwam er eindelijk een reactie op. Katie liet – weliswaar via woordvoerder Leslie Sloane – weten: "Het Radar-verhaal is 100 procent onwaar", en daarmee leek ze eindelijk te bevestigen dat ze wel degelijk een stel zijn.

‘Open’ relatie

Hun liefdesverhaal was van in het begin in geheimdoenerij gehuld. Het weekblad People spotte het duo voor het eerst in 2013 en sindsdien gold hun romance als een van de grootste publieke Hollywoodgeheimen. Zelf repten ze er met geen woord over, hoogstens durfden ze te spreken over een ‘grote vriendschap.’ Maar er was zoveel dat er voor sprak dat ze een koppel waren, zeker toen ze aan het begin van dit jaar samen verschenen tijdens een officieel pre-Grammy Awardsfeestje. In september 2017 waren ze al hand in hand gefotografeerd op het strand van Malibu en nadien was Katie nog te gast op het feestje voor Jamies 50ste verjaardag. Er was een reden waarom het plots allemaal veel opener kon. Katie had bij de scheiding van Tom Cruise in 2012 bedongen dat ze het volledige hoederecht over dochter Suri kreeg. Als tegenprestatie mocht zij zich vijf jaar lang niet laten zien in het gezelschap van een nieuwe partner. Het was de reden waarom ze soms als een dief in de nacht of met een vermomming naar haar lief trok. Vijf jaar na de scheiding was dat niet meer nodig.

Te grabbel gooien

Toch lijken Katie en Jamie maar moeilijk de stap te kunnen zetten naar een rechttoe rechtaan relatie. Toen de acteur in februari in de aanloop naar een benefiet-basketbalwedstrijd tijdens een tv-uitzending gevraagd werd of hij zich op de match had voorbereid met Katie – met Valentijn hadden ze samen wat balletjes gegooid – liep hij doodleuk van het interview weg. Het zorgt er in ieder geval voor dat er vraagtekens blijven staan bij hun relatiestatus. Recent waren Katie en Jamie ook nog eens duizenden kilometers van elkaar verwijderd. Toch is dat geen reden om te twijfelen aan hun liefde voor elkaar, vertelt een insider tegenover Entertainment Weekly. "Ze hebben altijd heel onafhankelijk van elkaar geleefd, maar proberen toch tijd te maken om elkaar te zien. Het is niet ongewoon dat ze elkaar lange periodes niet zien. En ze zijn nog altijd heel erg op hun privacy gesteld. Ze willen niet met hun relatie te koop lopen." De reden daarvoor moet niet ver gezocht worden: de heel publieke relatie met Tom Cruise heeft Katie duidelijk gemaakt wat ze niet meer wil. "Ze wil niet te grabbel gooien wat zij en Jamie nu hebben", vertelt een andere bron. "Wanneer ze samen zijn dan klikt het geweldig, als ze niet samen zijn, dan zijn ze op zichzelf. Dat is gewoon hoe het voor hen werkt." Wat ontstond uit noodzaak, is inmiddels het grote geluk gebleken voor dit bijzondere Hollywoodkoppel.