Dit is de reden dat Beyoncé bij Jay Z bleef na zijn overspel

18u42

Na het grote schandaal over zijn overspel, zijn Beyoncé en JAY-Z evenwel nog steeds 'Crazy in Love'. Maar hoe wisten ze hun gebroken huwelijk te herstellen? " Het heeft Beyoncé heel wat tijd gekost om haar man opnieuw te vertrouwen", vertellen insiders tegen People.

In een uitgebreid interview met The New York Times gaf JAY-Z eerder dit jaar zijn overspel toe. Hij zei hij dat zijn vreemdgaan veel met zijn jeugd te maken had. Jay-Z leerde in de achterbuurt in Brooklyn waarin hij opgroeide zich af te sluiten van zijn emoties. “Je zet jezelf in de overlevingsstand en wat gebeurt er dan? Je zet al je emoties uit”, klonk het. "Zelfs met vrouwen, je bouwt een muur om je heen. Bij mij zat dat diep. En dat leidt vervolgens tot allerlei andere zaken, zoals ontrouw.”

Familie bij elkaar houden

Ondanks de storm binnen hun huwelijk, bleef het koppel bij elkaar. Al zeggen insiders tegen het Amerikaanse blad People nu dat het voor Beyoncé "erg moeilijk was". Als het niet voor dochter Blue Ivy was, was het koppel nu niet meer samen. "Het heeft ze jaren gekost om weer op het punt te komen waar ze nu zijn. Het heeft Beyoncé veel moeite gekost om Jay Z weer te vertrouwen en hem echt te vergeven. Maar ze vond het heel belangrijk om het gezin bij elkaar te houden.”

Vandaag de dag zijn Beyoncé JAY-Z, 48 "erg trots dat ze enorme huwelijksproblemen hebben overwonnen en ze konden doorgroeien naar een volwaardig gezin", zegt de bron nog. Het stel is inmiddels negen jaar getrouwd.