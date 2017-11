Dít is de nieuwe vriendin van Wout Bru TDS

Bron: Instagram 0 BELGA Celebrities Sinds zijn breuk met kapster Zora begin 2016 leek alles erop te wijzen dat tv-chef Wout Bru moederziel alleen zou achterblijven. Maar op sociale media blijkt dat de sterrenchef al een tijdje opnieuw romantische tijden beleeft. En dat met het 25-jarige model Natassia Van Kerkvoorde. En zij blijkt geen onbekende te zijn...

Wout maakte zijn nieuwe relatie zelf bekend met een foto van hem en Natassia op Instagram. En ook op Facebook heeft de chef zijn status al aangepast: "Heeft een relatie met Natassia Van Kerkvoorde", staat er daar.

Ex-vrouw Suzy keurt relatie goed

Dat er meer aan de hand is dan vriendschap, bewijzen alvast de reacties onder de innige foto. Ook zijn ex-vrouw Suzy reageert verrassend genoeg erg enthousiast. "Bravo", schrijft zij aan het koppel. Ook Natassia zelf laat er trouwens geen twijfel over bestaan. "Je 't aime mon amour", reageerde ze op een van haar foto's.

Géén onbekende

Met Natassia heeft Wout alvast geen onbekende aan de haak geslagen. Natassia had in het verleden al een relatie met Rode Duivel Romelu Lukaku. Ook begin vorig jaar ging haar naam vlot over de tongen: toen dook ze op in het gelekte seksfilmpje van 'Temptation Island'-deelneemster Louise Coffyn. Natassia heeft toen gerechtelijke stappen ondernomen tegen Coffyn.

