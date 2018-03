Dit is de mogelijke verklaring voor vete tussen Elon Musk en zijn vader lva

24 maart 2018

03u41

Bron: Daily Mail, news.com.au 0 Celebrities Elon Musk, de geniale ondernemer en miljardair, spreekt volgens de Britse krant Daily Mail al 18 maanden niet meer met zijn vader, Errol Musk. Elon noemde Errol "een verschrikkelijk mens" waarop zijn vader hem "een verwend kind" noemde. De Britse krant brengt een mogelijke reden voor de verzuurde relatie aan het licht.

Zijn 72-jarige vader zou namelijk een zoontje van 10 maanden hebben met zijn ex-stiefdochter Jana Bezuidenhout, die veertig jaar jonger is en vier was toen Errol trouwde met haar moeder, Heide. Elon zou zijn doorgedraaid toen hij te weten kwam dat zijn vader een kind verwachtte met de Zuid-Afrikaanse Jana, met wie Elon onder één dak heeft gewoond toen hij klein was.

De relatie en de geboorte van het kind zouden verklaren waarom Elon zich de laatste tijd zo negatief heeft uitgelaten over zijn vader. Tegen het tijdschrift Rolling Stones zei hij: "Mijn vader was zo'n verschrikkelijk mens. Je hebt geen idee. Mijn vader zal altijd een fijntjes uitgewerkt kwaadaardig plan hebben. Hij plant het kwade. Ongeveer elke misdaad die je kan bedenken, heeft hij op zijn kerfstok. Al wat kwaad is, hij heeft het gedaan. Het is verschrikkelijk."

Errol bevestigde dat Jana zijn vriendin is en ze samen een zoon hebben: "Ik zie mijn zoon dolgraag hoewel het niet gepland was. Voorzichtig als ik ben, heb ik wel om een DNA-test gevraagd om zeker te zijn dat hij van mij was." Hij reageerde ook op de beschuldigingen van zijn zoon: "Elon moet eens volwassen worden. Ik ga nu niet terugslaan. Ik ga gewoon wachten tot hij weer bij zinnen komt. Hij krijgt eens niet wat hij wil en nu ben ik een kwaadaardig monster."

