Dit is de bijnaam van X Æ A-12, het kind van Grimes en Elon Musk

01 juni 2020

20u06

Bron: Metro UK 0 Celebrities Vorige maand verwelkomden zangeres Grimes (32) en techgigant Elon Musk (48) hun eerste zoontje samen. Die kreeg de niet echt vlotte naam X Æ A-12 mee. Maar z'n bijnaam is toch iets makkelijker te onthouden, verklapte Grimes in een interview met Bloomberg.

Dat het zoontje van Grimes en Elon Musk de naam X Æ A-12 kreeg, verbaasde de wereld. Want hoe spreek je die naam in hemelsnaam uit? Toen de staat Californië het koppel terugfloot omdat cijfers niet toegelaten zijn in namen, leefde even de hoop dat Grimes en Musk toch een iets eenvoudigere naam zouden kiezen. Maar in de plaats veranderden ze de cijfers naar Romeinse cijfers. De naam werd dus X Æ A-Xii.

Toch is dat niet hoe Grimes haar zoontje aanspreekt. In een interview met Bloomberg verklapte de zangeres dat ze hem ‘Little X' noemt. Toch iets makkelijker, lijkt ons.

