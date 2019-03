Dit is Billie Eilish: de meest besproken tiener ter wereld Redactie

Afgelikte, glamoureuze popsterretjes genre Ariana Grande, Dua Lipa of Taylor Swift? Hun rijk zou wel eens uit kunnen zijn. Hét nieuwste popidool van tienermeisjes is deze rebelse, ziekelijk bleke zangeres met blauwgeverfd haar. Dit is Billie Eilish.

Geen paniek als je nog nooit van deze 17-jarige hebt gehoord. Billie heeft het niet begrepen op volwassenen en wil liever niks met hen te maken hebben. Zij werpt zich op als dé spreekbuis van de jonge generatie en mikt dan ook voluit op dat publiek.

Pukkelpop

En dat werkt. De liedjes van Billie Eilish werden het voorbije jaar miljoenen keer gestreamd. En recent belandde ze met ‘Bury a Friend’ zelfs in de hitlijsten. Wie haar aan het werk wil zien, trekt deze zomer best naar Pukkelpop, want ze wist een plekje op de affiche af te dwingen. ‘Billie is een wereldster in wording’, zeggen ­kenners. Moeten we ons daar zorgen over maken, als je bekijkt hoe ze bij loopt? ‘Bijlange niet’, menen haar bekende fans.

Debuutplaat

Eilish heeft vrijdagochtend haar debuutalbum ‘When we all fall asleep, where do we go?’ gelanceerd. De plaat bevat veertien tracks. De fans zijn vrijdagochtend in diverse talen lyrisch over haar debuutplaat. De hashtags #Billie en #BillieEilish waren binnen de korte keren trending op Twitter. “Ik heb pas vijf nummers gehoord en het is nu al mijn favoriete album ooit”, klinkt het. “Een hele nacht gewacht op dit meesterwerk en nu met tranen op repeat luisteren.”

De Amerikaanse ster heeft haar fans aangeraden het album in de juiste volgorde te luisteren, omdat de nummers een verhaal vertellen. Zij waarschuwt dat het album niet één ‘sound’ heeft; haar doel was naar eigen zeggen elk liedje zo anders mogelijk te laten klinken.

Gedweep

En celebrityfans, die heeft Billie genoeg. Mel C van de Spice Girls, bijvoorbeeld. Rapper Drake ook, net als Dave Grohl, de frontman van Foo Fighters. “Mijn dochter Violet is 14 jaar en dwéépt met Billie”, aldus Dave. “En ja, ik begrijp dat. Dat meisje zingt wat jongeren denken. Ze weet perfect wat er leeft onder tienermeisjes omdat ze er zelf één is. Maar ze is muzikaal ook een toptalent, hoor. En ze blijft altijd zichzelf. Dat is de reden waarom ze zo hot is.”

Rebelse gedachten

Billie, die doorbrak met ‘Bored’, de titelsong van de Netflix-reeks ‘13 Reasons Why’, is een meisje met een mening. Een mening die ze maar al te graag verkondigt. “Volwassenen leiden de wereld op basis van hun ervaring, maar da’s onrechtvaardig”, zegt ze. “De wereld hoort toe aan de volgende generaties. Wij gaan langer op deze aarde leven, dus laat ons beslissen wat er moet gebeuren. Tieners zien het niet langer zitten dat ouderen de wereld om zeep helpen. Waarom luisteren ze niet naar die klimaatbetogers? Het is arrogant om die kinderen af te schilderen als naïeve idioten. Sorry, oude grijze heren, wij zien hoe jullie de wereld naar kloten helpen. Wij worden niet verblind door rijkdom en macht. In plaats van ons te doen zwijgen, zouden jullie beter luisteren. Of oprotten.”

Donkere boodschappen

Straffe taal die, net als de donkere en grove teksten van haar liedjes, jongeren begeesteren. Maar is dat niet zorgwekkend? “Ach, tieners zijn constant depressief, opstandig en nukkig”, zegt Dave Grohl nog. “Verkijk je niet op het imago van Billie. Ze is oké. Net zoals veel tieners is ze niet zo materialistisch als de vorige generatie. Daar kan je toch alleen maar blij om zijn?”

Dat laatste blijkt ook wel te kloppen. Billie mag het voorbije jaar dan wel miljoenen verdiend hebben, ze woont nog altijd in haar ouderlijk huis, in een arbeiderswijk in LA. En hoewel ze al enkele modedeals sloot, draagt ze vaak tweedehands-kledij. “Luxe is voor mij een gevoel, niet iets wat je kan vastnemen. Mijn familie en vrienden rondom mij hebben, da’s luxe. Net als muziek maken. Meer moet het niet zijn.”