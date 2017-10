Dit hebben George Clooney en Sam Gooris met elkaar gemeen "Walgelijk is het, het lijkt wel een horrorfilm" MVO

Het vaderschap is sowieso al geen makkelijke taak, maar het is een extra grote opgave voor viesneuzen. In de beginjaren van 'De Pfaffs' zagen we al hoe Sam Gooris begon te kokhalzen bij het zien van vuile pampers, en nu doet George Clooney net hetzelfde.

"Ik vind het vreselijk om luiers te verversen," zegt de acteur. "Het lijkt wel een horrorfilm!" Zijn tweeling - zoontje Alexander en dochter Ella - begint net vast voedsel te eten, en dat brengt de nodige problemen met zich mee. "Ik snap niét hoe het erin gaat als een wortel, en er op die manier weer uitkomt! Toen ik doorkreeg dat ik vanaf nu constant zulke luiers zal moeten trotseren, sloeg ik in paniek. Angstaanjagend, is het."

Gelukkig is zijn vrouw Amal (39) een echte superheldin. "Ze lijkt wel een Olympische atlete. Alles kan ze aan. Goed dat ik haar nog heb."

Verder loopt alles in het gezin op rolletjes. "Eigenlijk valt het best mee hoor. Mijn job is luiers verversen. Wat rondwandelen met de kinderen. Nooit gedacht dat ik op mijn 56ste nog vader zou zijn van twee baby's. Maak geen plannen, mensen, want het draait toch nooit uit zoals je verwacht. Geniet gewoon van de rit, dat doe ik ook."