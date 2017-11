Dit dragen de BV’s op de Story Awards Jolien Boeckx

22u05 0 Photo News

Voor de achtste Story Awards in Hasselt trokken de BV’s hun meest opvallende outfit uit de kast. Van lang, tot kort, veel glitter en zelfs doorschijnend, want “voor die ene keer op ‘t jaar mag het al wel eens wat specialer zijn”, klonk het bij onder andere Eline De Munck.

"Ik heb een body van Elisabetta Franchi gekozen en een leren broek van Stand, een heel leuk merkje voor leren spullen én niet duur”, zei ze. “Deze outfit ben ik speciaal gaan shoppen met mijn vriendin, die styliste is. Voor die ene keer op ’t jaar dat je eens all the way kan gaan, is dat heel tof (lacht).”

Pommeline en Merijn van Temptation Island gingen speciaal in Nederland shoppen. "Bij een klein boetiekje heb ik dit galakleed gevonden. Ze hebben het wel wat korter moeten maken, want ik struikelde er bijna over”, lacht Pommeline. Zopas ging ze nog onder het mes voor een bilvergroting. “Ondertussen ben ik terug hersteld. Ik heb geen last meer en ben echt zéér tevreden met het resultaat”, zei ze. Merijns kostuum kwam van bij Zara.

Tanja Dexters verscheen uiteraard in eigen collectie. “Deze lange gouden jurk en vestje zijn twee toppertjes uit de feestcollectie”, zei ze. “Mijn handtas is van Kate Spade, een ijsemmer, waar ik straks hopelijk een fles champagne in mee naar huis kan vervoeren (lacht)!”

Voor Loredana mocht het wat extravaganter zijn. “Die doorschijnende stukken aan mijn buik durf ik wel, nu ik 31 ben. Moest ik nog wat jonger zijn, waarschijnlijk niet dan (lacht)”, zei ze. “Ik heb mijn jurk trouwens op maat laten maken door Marisa Allen, zij ontwerpt al jaren al mijn podiumoutfits.”

