Disney draait recordjaar na ‘Avengers’ en ‘The Lion King’, en er komen nog méér blockbusters aan MVO

29 juli 2019

10u46 0 Celebrities The Walt Disney Company heeft dit jaar wereldwijd al voor 7,67 miljard dollar (6,89 miljard euro) aan bioscoopkaartjes verkocht. Daarmee breekt het bedrijf z’n eigen box office-record uit 2016, toen de teller aan het eind van het jaar op 7,61 miljard dollar stond.

Het lijkt bovendien op dat Disney dit jaar flink boven de oude recordcijfers uit gaat komen: de studio heeft met ‘Frozen 2', de ‘Maleficent’-sequel en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ nog drie grote filmprojecten op de rol staan. Vooral de langverwachte ‘Frozen 2’ wordt gezien als een paradepaardje dat op zich nog vele records zou kunnen breken, na het overdonderende succes van de eerste film. Voor de enkelingen die het al vergeten zijn: ‘Frozen’ is de bron van ‘Let It Go’, het liedje dat uw kroost als zés jaar onvermoeid meezingt.

Niet dankzij Fox

Disney is sinds dit jaar eigenaar van Fox, maar de successen komen voornamelijk uit eigen stal. Drie Disneyfilms passeerden dit jaar al de miljard dollar-grens: ‘Avengers: Endgame’, ‘Captain Marvel’ en ‘Aladdin’. Ook de meest recent uitgebrachte film van het ‘huis van de muis’, de remake van ‘The Lion King’, stevent hard op die mijlpaal af. Analisten verwachten dat ook ‘Toy Story 4' van de Disney-dochteronderneming Pixar een miljard zal opleveren.

‘Avengers: Endgame’ deed het dit jaar het best, en stootte ‘Avatar’ na tien jaar van de eerste plek in de box office-rangschikking aller tijden. Deze week volgende het tweede wereldrecord: Disney is de studio die de kassa doorheen de jaren het allermeest deed rinkelen, en verslaat daarmee alle andere filmstudio’s. Als we naar de top 10 van de meest opbrengende films aller tijden gaan kijken, zien we dat Disney maar liefst zeven van de tien plaatsen inneemt (met ‘Avatar’, de vorige recordhouder die tot voor kort in handen was van Fox, meegerekend). Als we naar de top 20 kijken, komen ze nog eens zes keer extra voor. Dertien van de twintig plaatsen, dus... Het gaat ook vooral om recente films, wat betekent dat het bedrijf aan een flinke opmars bezig is.

De box office top 10 ziet er voorlopig zo uit: