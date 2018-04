Diplomatiek raadsel opgelost: noch Obama noch Trump welkom op huwelijk van Harry en Meghan MVO

11 april 2018

06u59 0 Celebrities Hoe zorg je ervoor dat je zeker geen politiek statement maakt over Amerika door "de verkeerde" president uit te nodigen? Over die vraag moesten de Britse prins Harry en zijn toekomstige Amerikaanse vrouw Meghan Markle zich de laatste weken buigen. Hun oplossing is simpel: ze vragen gewoon geen enkele hoge diplomaat.

De Britse premier Theresa May is niet uitgenodigd voor de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. Ook oppositieleider Jeremy Corbyn mag niet aanschuiven, bericht de BBC.

Veel buitenlandse prominenten grijpen eveneens naast een uitnodiging voor het koninklijke huwelijk op 19 mei. Zo staan Barack en Michelle Obama niet op de gastenlijst, die 600 namen telt. Ook Donald Trump, de huidige president van de Verenigde Staten, hoeft geen uitnodiging in de bus van het Witte Huis te verwachten. Dat is opvallend, omdat het koppel onder grote maatschappelijke druk stond om Trump en zijn vrouw Melania te vragen. De UK wil namelijk graag goede politieke banden onderhouden met de VS.

Het stel nodigt wel een twaalfjarig meisje uit dat de terreuraanslag in Manchester overleefde.

Harry en Meghan hebben volgens de BBC geen "officiële lijst" met politieke leiders die worden uitgenodigd. Dat heeft volgens Kensington Palace onder meer te maken met de omvang van de kerk. Bovendien is Harry de vijfde persoon in de lijn om koningin Elizabeth op te volgen.