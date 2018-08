Dionne Warwick: "Whitney werd niet misbruikt" IB

06 augustus 2018

03u16

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Het verhaal dat Whitney Houston vroeger misbruikt zou zijn door haar nicht Dee Dee Warwick is volgens haar andere nicht Dionne Warwick "complete onzin". Dionne is de zus van de inmiddels overleden Dee Dee en nam het in een interview met Larry King voor haar op. "Mijn zus zou zoiets nooit doen bij een kind, laat staan bij een familielid," aldus de zangeres.

De kwestie kwam aan het licht in de onlangs uitgekomen film Whitney, waaraan diverse familieleden hun medewerking hebben verleend. Zo zou Dee Dee niet alleen haar nichtje, maar ook haar neef Gary, een van Whitneys broers, misbruikt hebben. Dionne spreekt er schande van: "Dat deze leugens verspreid worden via deze zogenaamde documentaire, dat is echt heel slecht. Ik zal degene die deze verhalen de wereld in heeft gebracht nooit, maar dan ook nooit vergeven."

Schok

Whitney zou haar vroegere persoonlijk assistent Mary Jones hebben ingelicht over het misbruik van haar tante Dee Dee. Haar broer Gary beweert tussen zijn zevende en negende misbruikt te zijn. Moeder Cissy Houston sprak onlangs met People Magazine over het voorval: "Ik kan de schok en het ongeloof over dat wat mijn nicht Dee Dee Warwick zou hebben gedaan met twee van mijn kinderen niet omschrijven."