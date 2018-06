Dina Tersago maakt haar comeback op VTM én VIER: "Ik heb me even ontheemd gevoeld, maar nu ga ik spannende maanden tegemoet" DAT NOEMEN ZE EEN COMEBACK: DINA TERSAGO TE ZIEN OP VTM ÉN VIER MC

26 juni 2018

00u00 0 Celebrities Na enkele kalmere jaren is Dina Tersago (39) weer helemaal terug. In het najaar presenteert ze een nieuw seizoen van 'Boer zkt vrouw' op VTM én volgend voorjaar is ze voor het eerst te zien op VIER in een soort 'Blind getrouwd' voor huizenjagers. "Ik ga spannende maanden tegemoet."

'Huis uit handen', dat wordt de titel van het nieuwe realityprogramma waar VIER volgende lente mee wil scoren. Daarin vertrouwen zes koppels al hun centen toe aan een makelaar en een interieurarchitect. Die gaan op zoek naar dat ene huis waar de kandidaat-kopers al lang van dromen én hakken de knoop voor hen door. Belangrijk detail: de koppels krijgen hun woning pas te zien nádat de experts ze voor hen hebben gekocht. Noem het gerust een soort 'Blind getrouwd' voor huizenjagers. Want ook in dat programma, dat al drie jaar met veel succes op VTM loopt, leggen de deelnemers hun lot in handen van experts.

De verrassende gastvrouw van 'Huis uit handen' wordt Dina Tersago. Zij is alvast in de wolken met haar nieuwe uitdaging. "Ik ga in 'Huis uit handen' samen met de toekomstige eigenaars spannende maanden tegemoet", vertelt ze.

"Het immo-aanbod is in Vlaanderen vaak beperkt. Veel mensen vissen in dezelfde vijver. Niets frustrerender dan als kandidaat-koper net te laat zijn en je droomhuis aan je neus voorbij zien gaan. Soms zijn de eisen ook te hoog, de verwachtingen niet realistisch of durft men de knoop niet door te hakken uit angst voor een miskoop. Bij sommige koppels liggen de woonwensen dan weer té ver uit elkaar om er zelf uit te geraken", gaat Dina verder. "Maar wat gebeurt er wanneer ze één van de belangrijkste beslissingen uit hun leven zonder enige controle uit handen geven? Ik volg hen en zie hoe ze met stress omgaan, en hopelijk hebben ze op het einde van de rit hun droomwoning."

Smeken? Toch niet

Na ruim tien jaar enkel voor VTM te hebben gewerkt, zal Dina in 2019 dus voor het eerst een programma op VIER hebben. De presentatrice is vooral bekend als het altijd opgewekte gezicht van 'Boer zkt vrouw', waarin ze tussen 2004 en 2014 boeren aan een lief probeerde te helpen. In 2006 werd ze de eerste winnares van 'Sterren op de dansvloer'. Maar toen VTM na tien seizoenen de stekker uit 'Boer zkt vrouw' trok en haar exclusiviteitscontract niet verlengde, werd het een tijdje stil rond Tersago. Ze mocht op de zender nog 'De vetste vakantie' presenteren in 2015, maar daarna had VTM niets meer voor haar in petto. "Ik heb me daarbij neergelegd, want het ligt niet in mijn aard om te smeken", vertelde Dina toen. "Ik voelde de bui trouwens al hangen toen 'Boer zkt vrouw' werd afgevoerd. 'De vetste vakantie' kreeg ik omdat mijn contract nog liep. Ze moeten je kunnen bezighouden, hé. Maar alles is proper afgehandeld en ik blijf een bijzonder goede relatie met VTM behouden. Na er meer dan tien jaar kind aan huis te zijn geweest, voelde ik mij wel even ontheemd. Maar ik kon snel de klik maken, en niets sluit uit dat wij ooit weer samenwerken", klonk het destijds. En die nieuwe samenwerking is er. Want voor ze aan 'Huis uit handen' begint, is Dina in het najaar eerst weer op VTM te zien. Samen met An Lemmens presenteert ze de internationale versie van het relatieprogramma waarmee ze bekend werd: 'Boer zkt vrouw. De wereld rond'.

In de rechtbank

Momenteel is Dina ook bezig met de opnames van 'Pop-uprechtbank', een ander VTM-programma dat volgend jaar op tv komt. Dat ze straks op twee zenders te zien is, vindt geen van beide omroepen een probleem. Sinds ze geen exclusiviteitscontract met VTM meer heeft, mag ze gaan en staan waar ze wil. Zo was Tersago vorige zomer vast lid van de Eén-quiz 'De Club' met Siska Schoeters, en ze kwam ook al even langs bij VIER tijdens haar deelname aan 'De Slimste Mens'. Nadat haar tv-toekomst enkele jaren geleden nog hoogst onzeker was, lijkt Dina's carrière dus opnieuw op de rails te staan. Van een ferme comeback gesproken.