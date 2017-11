Dina Tersago heeft een huilbaby: "Ik slaap bijna letterlijk niet" Dina Tersago nam haar huilbaby mee naar de set van ‘De Slimste Mens’

VEERLE VAN DE WAL

Bron: Story 0 Dina Tersago Celebrities Dina Tersago (38) beviel in september nog van haar tweede kindje, maar kon de uitnodiging van presentator Erik Van Looy niet weerstaan. Deze week is ze een opgemerkte kandidate in De Slimste Mens.

Dina Tersago zit er opvallend ontspannen bij in De Slimste Mens ter Wereld. ‘Vergis je niet: Erik heeft me moeten overtuigen om deel te nemen’, vertelt ze. ‘In het verleden heb ik de boot altijd afgehouden. Ik had schrik om slecht te scoren en het leek me gewoon te zwaar in combinatie met mijn tv-werk. Dit jaar was mijn bevalling dan weer uitgerekend in de periode van de opnames van De Slimste Mens. En aangezien mijn oudste zoon Isak een huilbaby was, was ik niet gerust in die eerste weken en maanden. Anderzijds ben ik al jaren een grote fan van het programma en ik had toch geen werkverplichtingen. Dus ben ik overstag gegaan en dacht ik: ach, waarom ook niet?’

Veel kandidaten zijn naar eigen zeggen erg zenuwachtig.

Op het moment zelf viel dat goed mee, ik kon het wel relativeren. Als ik eruit lig, heb ik meer tijd bij mijn baby, dacht ik gewoon. (lacht) Ik had vooral stress in de aanloop naar de opnames omdat ik me goed wou voorbereiden. Het is maar een spel, maar wel eentje waar je hard in opgaat.

Hoe heb je je concreet voorbereid?

Vanaf april heb ik elke dag de krant gelezen. Ik maakte foto’s van interessante artikels, en die bewaarde ik in een iCloud-map. Na mijn bevalling heb ik die foto’s herbekeken, alle vierhonderd! Ik had ook een geschiedenisboek op kindermaat gekregen van Ihsane Chioua Lekhli, die vorig jaar deelnam. Dat heb ik helemaal uitgelezen.

Faalangst

Je kreeg ook veel steun van je familie.

Heel mijn omgeving leefde mee. Mijn nicht is licentiate geschiedenis en heeft me met een powerpoint ondervraagd. Een andere nicht geeft godsdienstlessen en heeft me het kerkelijk jaar uitgelegd. Wat gebeurt er op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, dat soort dingen. Mijn tante wees me erop dat ik de vergeten groenten moest instuderen, als presentatrice van Boer zoekt vrouw... Ik zat dus regelmatig met mijn neus in de boeken!

Baby Thor zat dan gewoon op je schoot?

Ja, dat was niet makkelijk. Thor huilt heel veel, dus stopte ik hem in een draagdoek terwijl ik aan het studeren was. Een paar keer heb ik me toch afgevraagd waar ik aan begonnen was. Maar ik wist dat ik op mezelf ging vloeken als ik iets banaals niet bleek te weten. En die voorbereiding heeft me toch geholpen. Zelf weet ik redelijk veel over celebrity's, maar geschiedenis en aardrijkskunde zijn dan weer zwakke punten. Daarom had ik een wereldkaart gekocht en oefende ik elke dag op de hoofdsteden en de gebergten.

Ben je altijd zo’n competitiebeest geweest?

Als ik iets doe, dan ga ik ervoor. Als kind had ik zelfs faalangst door dat perfectionisme. Op school bereidde ik me goed voor op de examens, en ook mijn deelname aan Miss België en Sterren op de dansvloer nam ik heel serieus. Hoe moe ik soms ook was tijdens de Slimste Mens, ik wilde geen blunders maken.

Je nam Thor mee op de set. Zorgde dat niet voor extra stress?

Ik was vooral ongerust dat hij geen flesjes zou willen drinken. Ik kolfde af en mijn nichten pasten achter de schermen beurtelings op hem. Ik had Erik wel gewaarschuwd dat ik misschien tussendoor borstvoeding zou moeten geven, maar Thor was flink. Hij heeft veel gehuild, maar dat was niet hoorbaar in de studio. Gilles Van Bouwel, die backstage interviews afnam, was wel beschaamd toen hij mijn loge binnenkwam terwijl ik aan het afkolven was. (lacht) Zelf heb ik er geen problemen mee, ik doe het zelfs in het openbaar. Niet open en bloot, natuurlijk, ik leg er een doek over. Borstvoeding is iets heel natuurlijks.

Mannetje staan

Annemie Struyf wil niet meer in de jury van De Slimste Mens zitten vanwege de seksistische opmerkingen. Had jij daar geen last van?

Nee, ik ben niet zo snel geshockeerd. Ik zat er in mannelijk gezelschap, maar ze waren heel lief. Natuurlijk werden er grapjes gemaakt, maar ik kon ermee lachen omdat ik weet dat het niet gemeend was. Ik maakte zelf ook grapjes. Zoals: opgelet, want stress is niet goed voor borstvoeding. (lacht) Ik miste wel een toffe vrouw in het gezelschap, maar uiteindelijk heb ik mijn mannetje gestaan!

Nu ben je wellicht toe aan wat extra rust?

Toch wel, want ik heb nog steeds slapeloze nachten door Thor. Hij huilt echt de hele nacht door, wij slapen letterlijk bijna niet. Ik voel me heel moe, maar ik moet hier door, er is geen andere optie. ’s Ochtends spring ik snel in mijn kleren en kan ik in het beste geval een douche nemen. Thor is echt ontroostbaar. Ik moet laten onderzoeken wat er aan de hand is, want misschien heeft hij reflux. Het is heel vermoeiend, maar ik weet ook dat dit maar tijdelijk is. Het is nu gewoon hard doorbijten. Al moet dit ook geen maanden meer duren, want dat hou ik niet vol. Vorige week had ik nog opnames voor De Ideale Wereld, maar nu heb ik me voorgenomen om het tot het einde van het jaar rustiger aan te doen...