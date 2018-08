Dimitri Vegas & Like Mike lanceren kledingcollectie geïnspireerd op Spider-Man SD

10 augustus 2018

07u25

Bron: Het Nieuwsblad 1 Celebrities Het Belgisch dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike verruimt hun commerciële imperium. In samenwerking met Disney lanceren ze de kledingcollectie Marvel by Dimitri Vegas & Like Mike.

Dimitri Vegas en Like Mike, broers Dimitri en Michael Thivaios, storten zich op de modewereld, zo schrijft Het Nieuwsblad. Ze lanceren T-shirts waarop door Spider-Man geïnspireerde tekeningen staan. De T-shirts, die in gelimiteerde oplage worden gemaakt, worden verkocht in een pop-up store op de Antwerpse Meir. Een T-shirt kost 39 euro.

Did you check out our #GardenOfMadness Pop-Up store in the city of Antwerp? Een foto die is geplaatst door null (@dimitrivegasandlikemike) op 09 aug 2018 om 14:33 CEST