Dimitri Vegas krijgt eigen karakter in bekende game ‘Mortal Kombat’ TDS

22 juli 2019

13u21

Bron: SONY 1 Celebrities Dimitri Vegas, van het bekende dj duo Dimitri Vegas & Like Mike, blijft verrassen in de wereld van entertainment. Gamende fans krijgen binnenkort de mogelijkheid om in het ‘Mortal Kombat 11'-videospel te spelen met een personage dat op hem werd gebaseerd. Dat maakte hij zelf bekend tijdens zijn set op Tomorrowland.

Het karakter dat Dimitri zal vertolken is gebaseerd op de wereldberoemde dj. Dimitri Vegas zijn Sub-Zero-personage is beschikbaar als gratis download voor alle ‘Mortal Kombat 11'-bezitters op 22 augustus voor PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, de Xbox One-familie van apparaten, waaronder Xbox One X, pc en Nintendo Switch.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Dimitri Vegas samenwerkt met het team achter ‘Mortal Kombat’. Samen met zijn broer Like Mike en het Nederlandse dj-duo Bassjackers remixte hij de soundtrack van het originele spel. Die remix, genaamd ‘Mortal Kombat (Anthem)’, kwam ook afgelopen weekend uit.

‘Mortal Kombat 11' is het nieuwste deel van het iconische spel en biedt een diepere en meer persoonlijke ervaring dan ooit tevoren. Dit door een geheel nieuw Custom Character System toe te voegen dat spelers de creatieve controle geeft om versies van het volledige personagesysteem aan te passen. ‘Mortal Kombat 11' is ontwikkeld door het bekroonde NetherRealm Studios en introduceert een nieuw filmisch verhaal dat de sage voortzet die al meer dan 25 jaar in de maak is.