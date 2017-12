Dimitri Vegas en Like Mike trappen stadsfestival Winter In Antwerpen op gang TMA

21u06

Bron: Belga, ATV 0 Celebrities In het historisch centrum van Antwerpen worden zaterdagavond tienduizenden bezoekers verwacht voor de feestelijke start van het festival Winter In Antwerpen. De komende vier weken kan je op de Groenplaats, Grote Markt, Steenplein en omgeving genieten van onder meer de traditionele kerstmarkt, een grote ijspiste en een reuzenrad. Dj's Dimitri Vegas en Like Mike mochten het geheel op gang trappen met een speciaal mini-concert vanuit de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal - samen met de beiaardier.

Na de twee Tomorrowland-sterren zijn zaterdag ook nog schaatser Kevin Van der Perren - die de ijspiste inhuldigt - en Jef Neve & Natalia aan de beurt. Het publiek kan over de kerstmarkt kuieren, een rondje doen op het reuzenrad, genieten van videoprojecties op onder meer het stadhuis en het toekomstige diamantmuseum DIVA, en met een band een parcours afglijden ("tubing") op het Steenplein. Op de Suikerrui staat er dit jaar een interactieve wensmuur waar je boodschappen kan achterlaten. Doorheen de binnenstad paraderen ook figuren als steltlopers, sneeuwmannen en animatiefiguren.

Morgen staat nog een tweede startmoment gepland, met de opening van de Diamond Dome op het Astridplein. Dat is een tijdelijke constructie waarin een film over het verhaal van diamant - van ontginning tot juweel - in een projectie van 360 graden wordt getoond.