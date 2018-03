Dief Oscarbeeldje Francis McDormand: "Ik heb het niet gedaan" MVO

08 maart 2018

06u30

Bron: ANP 0 Celebrities Terry Bryant, de 47-jarige man die afgelopen zondag na de uitreiking van de Oscars het beeldje van winnares Frances McDormand zou hebben ontvreemd, ontkent dat hij schuldig is aan diefstal. Dit meldt Page Six.

De man moest woensdag voorkomen en zijn advocaat zei dat 'er een groot verschil is tussen het vasthouden van een Oscar en datgene waarvan Bryant nu wordt beschuldigd'. Hoewel de man meerdere diefstal gerelateerde zaken op zijn naam heeft staan, mocht hij op borgtocht vertrekken. Zijn advocaat verzekerde de toegestroomde pers 'zijn client met hand en tand te zullen verdedigen'. Mocht hij schuldig bevonden worden, dan hangt hem drie jaar celstraf boven het hoofd.

McDormand wilde geen aanklacht indienen tegen de dief en beval hem "te laten gaan." Later werd bekend dat de verdachte man toch door de politie van Los Angeles is gearresteerd. De zestigjarige actrice kreeg een Academy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in het misdaaddrama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.