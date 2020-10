Die keer dat zanger Gary Barlow het koninklijk protocol negeerde: “Het was het juiste om te doen” SDE

01 oktober 2020

17u56

Bron: The Telegraph 0 Celebrities In 2012 had Take That-zanger Gary Barlow (49) een ontmoeting met de Britse koningin Elizabeth (94). Normaal is het verboden om de Queen aan te raken, maar Gary deed het toch - weliswaar met een goede reden. Dat vertelt hij aan The Telegraph.

“Haar lakei had me verteld dat ik haar niet mocht aanraken", herinnert Gary Barlow zich. Maar toen hij zag hoe Queen Elizabeth uit de auto probeerde te stappen, greep hij toch in. “Ik heb hetzelfde model Range Rover. Ik weet hoe hoog hij is. Ik zou m’n eigen moeder niet zonder hulp uit die auto laten stappen, en ik ga het de Queen zeker niet laten doen", voegde hij eraan toe. “Ik stak gewoon m'n arm uit. Ze keek me aan en zei: ‘U bent heel vriendelijk.’”

Spijt heeft de zanger in geen geval: “Het kan me niet schelen wat me verteld was om te doen, dat was voor mij het juiste om te doen.”