Diana Ross wordt 75 - Deel 1: De voormalige majorette stelt iedereen in de schaduw

23 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Lang voor er sprake was van de Spice Girls waren er The Supremes, de eerste succesvolle meidengroep met Diana Ross als boegbeeld. Het bestaan van de groep liep niet over rozen, maar daarvan ligt de soulzangeres, die volgende week 75 wordt, niet wakker. Zestig jaar later kan ze terugblikken op een indrukwekkend palmares - ook zonder The Supremes.

Enkele weken geleden, tijdens de uitreiking van de Grammy Awards, werd Diana Ross naar aanleiding van haar 75ste verjaardag al op gepaste wijze in de bloemetjes gezet. Haar negenjarige kleinzoon Raif-Henok Kendrick mocht zijn grootmoeder plechtig aankondigen, en het jongetje deed dat met veel brio. “Ze is geweldig. Jonge mensen als ik kunnen naar haar opkijken vanwege haar onafhankelijkheid, haar zelfvertrouwen en om hoe ze altijd haar unieke zelf blijft”, zei hij. “Ze heeft de wereld laten zien dat niets buiten ons bereik ligt. Dus dames en heren, graag applaus voor mijn oma, Diana Ross.” De waarheid komt vaak uit een kindermond, en dus laat oma Ross meteen een sterk staaltje van dat oerdegelijke zelfvertrouwen zien waarover kleine Raif het had. In een knalrode galajurk met strak bovenstuk trakteert de bijna 75-jarige Diana haar publiek, dat vooral uit jongere collega’s bestaat, op twee van haar grootste hits: ‘The Best Years of My Life’ en ‘Reach Out And Touch (Somebody’s Hand)’, ooit haar debuut als solo-artiest. Intussen zweept ze haar toeschouwers stoutmoedig op. “Komaan mensen, wees niet lui! Handen in de lucht en meezingen!”, kirt de opperdiva. Het publiek gehoorzaamt gedwee. Het typeert de soulzangeres ten voeten uit: wat Diana Ross wil, zal Diana Ross krijgen.

