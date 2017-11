Diana Ross krijgt felicitaties van de Obama's MVO

07u22 0 REUTERS Diana Ross tijdens de AMA's. Celebrities Muzieklegende Diana Ross ontving een Lifetime Achievement Award tijdens de American Music Awards in Los Angeles. Niemand minder dan Barack en Michelle Obama spraken haar via een videoboodschap toe. De oud-president grapte: "We dachten dat je die prijs allang had." De Obama's prezen Diana's vakmanschap en het feit dat mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden naar haar muziek luisteren.

De zangeres had haar hele familie meegenomen naar het event en dochter Rhonda spak haar namens hen toe, toen de familie de prijs mocht overhandigen: "Mam, jij zingt niet alleen voor vrouwen, zangers, acteurs of voor zwarte mensen. Jij zingt voor ons allemaal! We zijn supertrots op je." Diana straalde ten midden van haar geliefden en zei: "Het gaat om liefde. Niet alleen van mijn familie, maar ook om de liefde hier in de zaal. Ik voel me enorm vereerd, heel erg bedankt voor deze prijs."

De muziekdiva trakteerde het publiek ook op een spetterend optreden, waarin ze een aantal van haar grootste hits zong, zoals 'Ain't No Mountain High Enough' en 'I'm Coming Out'.