Deze vreemde Beyoncé-move is nu een internetchallenge TK

28 juni 2018

15u49 1 via GIPHY Celebrities Toen Beyoncé en haar man Jay-Z twee weken geleden ineens een nieuwe plaat en een bijhorende eerste clip dropten, was de aandacht van de wereld meteen op hen gericht. De video van 'Apesh*t' werd nauwkeurig onder de loep genomen en gaf intussen al aanleiding tot een nieuwe internetchallenge.

Queen Bey staat bekend om haar vernieuwende dansmoves, en dat is in de clip van 'Apesh*t', overigens gechoreografeerd door een Belg, niet anders. Eén van de bewegingen ging echter al snel viraal omdat ie echt wel bizar is. Op een bepaald moment staat Beyoncé immers verwoed met haar rok te zwaaien. Tenminste, dat vermoeden we, want eigenlijk lijkt het meer op een donsdeken.

Het fragmend werd promt een gif, even later een meme en intussen ook een uitdaging: op Twitter en Instagram viert de '#ApeShitChallenge' hoogtij. Wij maakten alvast een selectie van de meest verdienstelijke pogingen.

🐝🐝🐝 #apeshitchallenge 🐝🐝🐝 Een foto die is geplaatst door null (@kokontuen) op 24 jun 2018 om 01:43 CEST

12:36am: #APESHITCHALLENGE w/ a cute ending featuring my mom who is tired of my shenanigans😂 Een foto die is geplaatst door null (@imbriyonce) op 24 jun 2018 om 06:36 CEST

😂 #ApeShitChallenge Een foto die is geplaatst door null (@smitty486) op 21 jun 2018 om 23:33 CEST

Ведущие SKY Радио повторили танец Beyonce из её последнего клипа 😂👏👏👏 Эти движения уже вызвали в Интернете флешмоб #APESHITCHALLENGE. А ты умеешь, как Бейонсе? 😜 #skyradioest #ЗапуSKY! #DriveTimeSKYРадио Een foto die is geplaatst door null (@skyradioest) op 27 jun 2018 om 12:52 CEST

#ApeShitChallenge because why tf not 😂 pic.twitter.com/6YFkY1KmGs P-money(@ need4cognition_) link