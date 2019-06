Deze 'Vampire Diaries'-sterren verachtten elkaar tijdens de opnames: “Maar iedereen vroeg ons of we een relatie hadden” SD

11 juni 2019

11u39

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities In de serie speelden ze dan wel geliefden, maar in het echt konden acteurs Nina Dobrev (30) en Paul Wesley (36) niet door een deur. Dat heeft Dobrev toegegeven in de podcast Directionally Challenged. Al lijkt hun relatie ondertussen verbeterd te zijn.

“Paul en ik konden echt niet met elkaar overweg toen de show begon”, vertelde Nina Dobrev aan presentatoren Candice King en Kayla Ewell. “Ik respecteerde Paul Wesley, maar ik mocht Paul Wesley niet. En ik herinner me dat iedereen naar me toekwam toen de show verscheen en vroeg: ‘Hebben Paul en jij een relatie in het echte leven?’ Want iedereen vond dat we zo’n goede onderlinge chemie hadden. Ik besef dat er een fijne lijn is tussen liefde en haat, en we verachtten elkaar zo hard dat het eruitzag als liefde maar ... de eerste vijf maanden van opnames klikte het gewoon echt niet tussen ons.”

In de serie, die van 2009 tot 2017 liep, speelde Dobrev (Elena), die eerst een relatie begon met Wesley’s personage Stefan en later met Damon, een rol van Ian Somerhalder. Volgens Dobrev is het niet abnormaal dat de twee elkaar niet konden uitstaan: “Heel vaak komen acteurs die in films en tv geliefden spelen niet overeen, en dat vertaalt zich dan in een intense chemie.” Met Somerhalder klikte het in ieder geval beter, want de twee hadden drie jaar lang een relatie.

Ommekeer

Ondertussen gaat het wel beter tussen Dobrev en Wesley, iets wat de acteur zelf voorspelde. “Er was misschien een momentje waarop we daadwerkelijk aansluiting vonden. Hij keek naar me en zei: ‘Binnen tien jaar, nadat deze show afgelopen is, ga je me echt missen. Je gaat deze tijden missen en hierop terugkijken, en dit gaan echt de good old days zijn. Binnen tien jaar gaan we elkaar waarderen.’ En hij had gelijk”, vertelt Dobrev. “We sloten vriendschap en het is allemaal oké nu. Van alle acteurs uit de ‘Vampire Diaries’-cast, denk ik dat ik hem nog het vaakst zie. We komen regelmatig samen. We zijn goed vrienden. En ik hou van zijn vrouw. Het is grappig hoe de tijd alles verandert, want ik had nooit durven dromen dat hij een van mijn beste vrienden zou worden.”