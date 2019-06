Deze sterren lieten hun beperking het succes niet in de weg staan CO

De overwinning van Duncan Laurence op het Songfestival bewees eens te meer dat ook mensen met een beperking hun dromen succesvol kunnen najagen (Duncan heeft een motorische beperking, nvdr.). Alleen worden ze vaak gezien als mensen die het op eigen kracht niét kunnen. Ook deze sterren maakten het in de showbizzwereld ondanks een beperking.

Toen de Canadese Winnie Harlow vier was, werd bij haar de huidaandoening vitiligo vastgesteld, waarbij de huid aan pigment verliest. Het weerhield haar er niet van om in 2014 aan het programma ‘America’s Next Top Model’ deel te nemen en een veelgevraagd topmodel te worden. Ze leerde met vallen en opstaan van zichzelf te houden en vindt het vandaag vreselijk als mensen zeggen dat ze ‘lijdt’ aan vitiligo. Want dat doet ze naar eigen zeggen niét.

Actrice Marlee Matlin was amper 18 maanden oud toen ze door een infectie doof werd. Dat hield haar niet tegen om haar dromen te realiseren: in 1987 sleepte de toen 21-jarige de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol in de wacht. Haar award nam ze in ontvangst met een dankwoord in gebarentaal.

De diagnose dyslexie kwam er bij Tom Cruise toen hij zeven jaar was. Het zorgde voor een moeilijke jeugd, waarin hij niet zelden werd uitgelachen. Toen hij zijn liefde voor acteren ontdekte, realiseerde Cruise zich dat zijn onvermogen om vlot te lezen, zijn droom zou ondermijnen. “Als dyslecticus heb ik mezelf moeten leren om te focussen. Ik werk heel visueel en leerde om mentale beelden te creëren om te begrijpen wat ik had gelezen.”

De bekende bril met getinte glazen van Johnny Depp is geen fashion statement, maar een medische noodzaak. Al sinds zijn geboorte kan de acteur praktisch niets zien door zijn linkeroog en is hij bijziend aan het rechter. “Alles is enorm wazig”, zegt hij. In zijn dagelijkse leven kan hij terugvallen op zijn bril, maar wanneer hij filmpersonages vertolkt die geen bril mogen dragen, kan hij in principe niet zien wie er voor hem staat.