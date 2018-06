Deze Russin gaat wel héél ver om op haar idool Angelina Jolie te lijken Tom Tates

26 juni 2018

21u40

Bron: AD.nl 0 Celebrities De Russische tangodanseres Esmer Omerova rust niet voordat ze als twee druppels water op Hollywoodactrice Angelina Jolie lijkt . De afgelopen jaren onderging ze in totaal tien kostbare schoonheidsoperaties om haar ultieme levensdoel te bereiken en ingreep elf staat al op de planning.

De afgelopen tijd gaf Omerova, de ex-vrouw van de Bulgaarse voetbalinternationa Blagoy Georgiev (36), op Instagram een inkijkje in haar zoektocht naar de looks van Jolie. Zo gaf ze perfectionistisch ingestelde Russin op Instagram toe dat ze na drie neusoperaties nog steeds niet tevreden is met haar aangepaste reukorgaan. ,,Het begint te lijken, maar helaas nog niet voor de volle honderd procent.''



Ze liet niet alleen aan haar neus sleutelen. Esmer Omerova onderging ook twee borstvergrotingen, liet tijdens maar liefst vier ingrepen haar mond veranderen en lippen voller maken en ging ook nog naar de plastisch chirurg voor kin- en jukbeenimplantaten. De reacties op haar transformatie zijn divers. Menigeen vindt het nieuwe uiterlijk van de Russin prachtig, maar even zoveel reacties zijn negatief. ,,Je lijkt op een buitenaard wezen'', reageert iemand. Weer een ander: ,,Absurd en onnatuurlijk''. Of: ,,Doodzone, dit is pure verminking.''



De superslanke Esmer Omerova lijkt haar schouders op te halen over alle meningen. Hooguit reageert ze op mensen die haar inderdaad op Angelina Jolie vinden lijken. Inmiddels heeft ze al bijna 100.000 volgers op Instagram waar te zien is dat de aan schoonheidsoperaties verslaafde Russin sinds kort als blondine door het leven gaat. En dat terwijl Angelina Jolie toch echt een brunette is. Een verklaring voor die verandering heeft Esmer nog niet gegeven. Maar hoe dan ook blijft het reacties regenen. En tips. Zo heeft iemand een dringend advies voor chirurgen die de danseres ooit op hun operatietafel krijgen: ,,Geef haar in vredesnaam een goed stel hersens.''



