Deze nieuwe diersoort werd vernoemd naar Leonardo DiCaprio

02 mei 2018

Een team wetenschappers uit Maleisië heeft een nieuw soort waterkever ontdekt. Het diertje vernoemden ze naar Leonardo DiCaprio, en de acteur is enorm trots.

De wetenschappelijke naam voor het beestje is 'Grouvellinus leonardodicaprioi'. Het team laat weten dat ze DiCaprio uitkozen vanwege zijn grote inzet voor natuur en milieu, en niet vanwege zijn uiterlijk. Er zijn namelijk ook andere insecten die vanwege een iconische look naar beroemdheden zijn vernoemd. Zo is er de Jennifer Lopez-waterluis en de David Bowie-spin.

De acteur is een VN-ambassadeur voor de vrede, en startte in 1998 zijn eigen goede doel 'The Leonardo DiCaprio Foundation' op om de natuur te beschermen.

DiCapri is erg blij met het nieuws, en maakte de kever meteen zijn profielfoto op Facebook.