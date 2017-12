Deze kleine meid uit 'Full House' heeft nu haar eigen familieproblemen MVO

07u20

Bron: ANP 0 Rechtenvrij 'Full House' Celebrities Jodie Sweetin, bekend als Stephanie Tanner uit de Amerikaanse serie Fuller House, moet de knip trekken om alimentatie aan haar ex-man Morty Coyle te betalen voor hun zevenjarige dochter Beatrix.

Coyle, de derde echtgenoot van de actrice, vroeg een rechter in Los Angeles om hulp, nadat hij meldde dat Jodie ruim 5 ton per jaar verdient. Omdat hij, naar eigen zeggen, 'slechts' 1800 euro per maand verdient, meende hij recht te hebben op een flinke financiële tegemoetkoming.

Jodie en Morty kregen hun dochter in 2010 en trouwden in 2012. Een jaar later ging het stel uit elkaar en drie jaar daarna waren ze officieel gescheiden. De Fuller House-actrice heeft al een dochter van 9, Zoie, met haar tweede echtgenoot Cody Herpin.

MIRANDA SHEN/GLOBE PHOTOS, INC. Jodie Sweetin