Deze 'K3 Zoekt K3'-finaliste weigerde deelname aan 'Steracteur Sterartiest' MVO

Bron: Showbizz Site 0 K3 zoekt K3 K3 zoekt K3. Op de foto : Nora, Klaasje, Marthe, Lauren, Jindra, Hanne, Lisa en Demi Celebrities 'K3 Zoekt K3'-finaliste Nora Gharib wilde liever niet deelnemen aan 'Steracteur Sterartiest'.

"Ik was gevraagd als deelnemer voor 'Steracteur Sterartiest' en had toegezegd. Maar op dat moment had ik niet door dat het om een wedstrijd ging”, vertelt Nora aan Showbizz-Site. “Ik kende het programma eigenlijk niet. Ik zag het wel zitten, maar het wedstrijdgedeelte zag ik niét zitten. Ik nam eerder al deel aan 'K3 Zoekt K3''. Eén zangwedstrijd was dus duidelijk al genoeg voor Gharib. Nora kreeg uiteindelijk het aanbod om als reporter voor datzelfde programma, en die kans greep ze wel met twee handen.