Deze gekkigheden verzinnen bekendheden om hun privacy te beschermen

Het leven als bekendheid is niet altijd even makkelijk, daar kunnen heel wat supersterren over meespreken. Enkelen onder hen verzinnen daarom de vreemdste dingen om aan de flitsende camera's te ontsnappen. Zo verandert Beyoncé elke week haar e-mailadres, heeft Kim Kardashian een dubbelganger om te paparazzi af te leiden, draagt Daniel Radcliff altijd dezelfde kleren als hij buiten komt of loopt Taylor Swift achteruit richting de fotografen.

Internet Beyoncé