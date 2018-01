Deze foto's bewijzen het: Chris Martin en Dakota Johnson zijn een koppel KDL

Chris Martin en Dakota Johnson vormen een koppel. De laatste maanden gonsde het van de geruchten dat Coldplay-zanger Chris Martin gevallen was voor de charmes van '50 Shades of Grey'-actrice Dakota Johnson. Nieuwe foto's maken hun romance nu echt officieel.

De foto's werden afgelopen weekend gemaakt op een strand in Malibu. Dakota en Chris hebben het duidelijk naar hun zin en kunnen hun handen niet van elkaar afhouden.

Chris was in het verleden getrouwd met actrice Gwyneth Paltrow, met wie hij twee kinderen heeft. Dakota, die de dochter is van Melanie Griffith en Don Johnson, had van 2014 tot 2016 een relatie met muzikant Matthew Hitt.

Dakota and Chris Martin in Malibu yesterday! ✨ #DakotaJohnson pic.twitter.com/ZnAXa4FTJr Dakota is my sunshine(@ Downeylover_) link