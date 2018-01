Deze Ed Sheeran lookalike kan haast niet meer over straat lopen MVO

13u23 1 Mercury Press/Getty Wesley Byrne en Ed Sheeran Celebrities Nee, hierboven ziet u geen twee foto's van popzanger Ed Sheeran. Links staat rekkenvuller Wesley Byrne afgebeeld, al hebben vele Sheeran-fans dat niet meteen door, met alle gevolgen van dien.

Byrne (25) werkt al jaren in de Britse supermarktketen Asda, maar mensen op straat denken meestal dat hij iets heel anders doet om rond te komen. Op het podium staan met een gitaar en een looppedal, bijvoorbeeld. Tot grote ergernis van zijn vriendin, Leah Howard. Wanneer hij een geruit hemd aandoet en zijn bril opzet, is het hek helemaal van de dam. Soms is het lachen, maar na een tijdje wordt al die aandacht ook vervelend.

"Ik kan bijna niet meer buitenkomen," zegt Byrne in een interview met Independent. "Mensen vragen me constant om handtekeningen en foto's. Ik stond er niet bij stil dat ik zo erg op hem leek, tot iemand me erover aansprak in een nachtclub. Toen heb ik Ed opgezocht op Google en ik schrok me een ongeluk."

In tegenstelling tot Sheeran, moet je Byrne niet vragen voor een karaoke-wedstrijd. "Mijn zangstem is vreselijk, maar ik kan een beetje gitaar spelen. Ondertussen heb ik uiteraard 'Shape of You' al geleerd! Er is trouwens niets grappiger dan mensen die roepen: Hey, Sheeran! Speel eens een liedje! terwijl je het zout en peper in de supermarkt aan het bijvullen bent. Ik betwijfel of mijn lookalike zich daarmee bezighoudt."