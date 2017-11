Deze celebs lieten iconische rollen schieten MVO

14u00 10 hln Celebrities Sommige personages zijn zo in ons geheugen gegrift dat we hen amper kunnen inbeelden in de huid van andere acteur of actrice. Maar veel iconische rollen werden wel degelijk aangeboden aan andere sterren, die nu misschien spijt hebben van hun terughoudendheid.

Ellen Degeneres weigerde 'Friends'

We kennen Ellen Degeneres allemaal van haar gelijknamige talkshow, maar wist u dat ze ooit ook de kans had om Phoebe Buffay te spelen in de enorm populaire reeks, 'Friends'? Toen Ellen bedankte, ging de rol naar Lisa Kudrow.

AP Ellen DeGeneres

REUTERS Matthew Perry als Chandler Bing, Courteney Cox Arquette als Monica Geller, Matt LeBlanc als Joey Tribbiani, Lisa Kudrow als Phoebe Buffay, David Schwimmer als Ross Geller en Jennifer Aniston als Rachel Green.

Ryan Gosling was geen '50 Tinten Grijs' fan

Ryan Gosling kreeg de rol van Christian Grey in '50 Shades of Grey' aangeboden. Geen wonder, gezien zijn reputatie als één van de meest sexy mannen op aarde. Toch zag hij dat niet zo zitten, en ging de rol uiteindelijk naar Jamie Dornan. Ook Robert Pattinson liet de zweep liever hangen.

EPA

kos Fragment uit de film '50 Shades of Grey' met Dakota Johnson en Jamie Dornan.

Brad Pitt wilde liever niet de ruimte in

Brad Pitt kreeg de kans om Jim Lovell te spelen in de klassieker 'Apollo 13'. De rol ging naar Tom Hanks.

EPA

VTM Apollo 13. Van links naar rechts : Bill Paxton (Fred Haise), Kevin Bacon (Jack Swigert), Tom Hanks (Jim Lovell)

Denzel Washington telde geen zeven hoofdzonden

Denzel zou in eerste instantie de rol van detective David Mills spelen in de kaskraker Se7en. Hij bedankte, en waar Brad Pitt hierboven twijfelde, was de acteur wél meteen te vinden voor deze spannende thriller.

EPA

kos Bad Pitt in Se7en.

Anne Hathaway zag de 'silver lining' niet

De rol van Tiffany in 'The Silver Linings Playbook', ging uiteindelijk naar Jennifer Lawrence. Toch werd hij eerst aangeboden aan Anne Hathaway.

Photo News

'Silver Linings Playbook': Jennifer Lawrence nam de rol van Tiffany wél graag op zich.

Jackman. Hugh Jackman.

En daar hield de acteur het graag bij. Jackman had James Bond mogen spelen in 'Casino Royale', maar Daniel Craig ging met die eer lopen.

EPA Hugh Jackman

kos Daniel Craig als James Bond in Casino Royale

Tom Cruise houdt beide voetjes op de grond

De acteur had het op een dansen kunnen zetten in 'Footloose', maar dat liet hij liever over aan Kevin Bacon.

AFP Tom cruise

Footloose Kevin Bacon en Lori Singer in 'Footloose'.

Angelina Jolie is geen engeltje

Toch niet in het team van 'Charlie's Angels'. De rol van Alex Munday liet ze aan zich voorbijgaan. Alex werd vertolkt door Lucy Lui.

Photo News Angelina Jolie

AP Drew Barrymore, Cameron Diaz and Lucy Liu vormden uiteindelijk het iconische team.

Katie Holmes wilde niet de gevangenis in

Katie kreeg de hoofdrol van Piper in de Netflix reeks 'Orange is the New Black' op een presenteerblaadje. Ze sloeg het aanbod af, en Taylor Schilling wilde wel graag de cel in.

Photo News Katie Holmes

ap 'Orange is The New Blak': Taylor Schilling als Piper.

Emma Watson zong liever voor Disney

Watson kwam in aanmerking voor de rol van Mia in de Oscarwinnende film 'La La Land'. Ze had het echter te druk met de opnames voor 'Beauty and the Beast'. Een andere Emma, namelijk Emma Stone, ging dus met de rol aan de haal. Zij won ook de Oscar voor 'Beste Actrice'.

photo_news Emma Watson

AP Ryan Gosling en Emma Stone in 'La La Land'.