Deze celebrity-dochter lijkt sprekend op haar moeder

15 mei 2018

13u03 0 Celebrities De 'appel' valt niet ver van de boom. Dochter Apple Martin (14) lijkt sprekend op haar mama Gwyneth Paltrow. Dat bewijst een foto die de 45-jarige actrice op Instagram plaatste ter ere van haar dochters verjaardag.

Gwyneth Paltrow houdt haar kinderen, Moses (12) en Apple, het liefst uit de spotlights, maar voor deze bijzondere gelegenheid maakte ze graag een uitzondering. Ter ere van de 14de verjaardag van haar dochter deelde de actrice een zeldzame foto op Instagram. "Gelukkige verjaardag, mijn lieve dochter", klinkt het. En dat laatste kan het meisje moeilijk wegsteken. Met haar blonde lokken, blauwe ogen en golvende lippen lijkt ze als twee druppels water op haar moeder.

"Je bent de meest levendige, hilarische, sprankelende, mooie (vanbinnen én vanbuiten) jonge vrouw. Je bent een geweldige denker en een ongelofelijke songwriter", schrijft Gwyneth bij de foto.

Apple blijkt overigens niet alleen de looks van haar moeder geërfd te hebben, maar ook het zangtalent van haar vader. Dat blijkt uit dit filmpje waarin ze samen met haar vader 'Just a Little Bit of Your Heart' van Ariana Grande covert.

Happy birthday, my darling girl. You make everyday feel like Christmas morning. You are the most vibrant, hilarious, twirling all over the place, beautiful (inside and out) young woman. You are an amazing thinker and an incredible songwriter. Thanks for still hanging out with me, even though you are 14.