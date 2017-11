Deze celebrity-dochter gaat gewoon naakt zonnen TC

Sofia Richie, de dochter van popzanger Lionel Richie, ging gezellig op vakantie met haar vriendje Scott Disick (de ex van Kourtney Kardashian). Dat het lekker weer was in het Mexicaanse Los Cabos viel duidelijk af te leiden van de kledij die ze er droeg. Of beter: niet droeg. Want Sofia besloot er gewoon naakt te zonnen. Geen betere manier om van die vervelende bleke bikinisporen te vermijden op je bruin gebrande lijf, natuurlijk. Of hoe een vakantie letterlijk weinig om het lijf kan hebben. Maar of papa Lionel (die de relatie met Scott sowieso afkeurt) dit ook zo leuk vindt...

