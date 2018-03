Deze BV's testen hun zeebenen uit voor 'Cruise Nostalgie' MVO

16 maart 2018

12u17 0 Celebrities Jacky Lafon, David Vandyck, Laura Lynn en Koen Crucke trekken hun mooiste matrozenpakjes aan voor de variété-show 'Cruise Nostalgie', deze zomer.

In juli en augustus varen ze Blankenberge binnen met hun nieuwe productie. Koen Crucke is alvast enthousiast, zo laat hij weten via Instagram. "Dit jaar zal de zomer heel aangenaam zijn voor mij", klinkt het. "Want Blankenberge ligt juist naast De Haan. Dus ik moet niet ver. Vanaf 20 Julie tot het eerste weekend van September. Cruise Nostalgie in ‘T Colisée (Variété om niet te missen) in Blankenberge."

