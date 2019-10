Deze actrice uit The Handmaid’s Tale is de gevaarlijkste celeb online Joeri Vlemings

22 oktober 2019

11u51

Bron: Time 0 Celebrities Actrice Alexis Bledel is bekroond tot de gevaarlijkste beroemdheid op het internet. Antivirusbedrijf McAfee berekende dat surfen naar Bledel méér risico’s inhoudt dan naar de Britse komiek James Corden en naar actrice Sophie Turner.

Als Alexis Bledel niet meteen een belletje doet rinkelen, dan misschien wel Rory Gilmore, het personage dat Bledel vertolkte in Gilmore Girls, een tv-serie van begin deze eeuw. Nu is ze weer geweldig hot dankzij haar rol in ‘The Handmaid’s Tale’. Volgens McAfee is de Spaanssprekende Amerikaanse actrice - met een Argentijnse vader en een Mexicaanse moeder - daardoor koploper in het afleiden van internetgebruikers naar malicieuze sites met virussen en malware.

Op twee staat talkshowhost James Corden, op drie Sophie Turner, aka Sansa Stark uit ‘Game of Thrones’. De rest van de top tien wordt ingevuld door actrice Anna Kendrick, de Keniaanse filmster Lupita Nyong’o, presentator-komiek Jimmy Fallon, de Chinese stuntman-acteur Jackie Chan, rappers Lil Wayne en Nicki Minaj, en ten slotte actrice Tessa Thompson op 10.

Uiteraard treffen die beroemdheden zelf geen schuld. Het zijn computergekken met slechte bedoelingen die de internetpagina’s van deze celebs zo veel mogelijk proberen te linken met kwaadaardige websites. De cybercriminelen willen op die manier fans van de bekende personen die op zoek gaan naar video- en ander materiaal in de val lokken. McAfee waarschuwt er met deze lijst voor en raadt gebruikers aan zich goed te beveiligen met de laatste updates van antivirusprogramma’s.

Alexis Bledel en Sophie Turner noteren hoog in de rangschikking door hun respectievelijke rollen in de megapopulaire reeksen ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Game of Thrones’, legt Gary Davis van McAfee uit. James Corden en Jimmy Fallon trekken dan weer massa’s volk met hun virale filmpjes van hun praatprogramma’s.

De gevaarlijkheidsgraad van nummer 5, Lupita Nyong’o, schoot de hoogte in door in ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ in de huid van Maz Kanata te duiken. Dé verrassing in de lijst is toch Jackie Chan, die de laatste jaren toch een pak minder ‘in the picture’ staat. Maar Davis verklaart dat door de geruchten die circuleerden dat Chan mogelijk zou terugkeren naar het grote scherm met ‘Rush Hour 4' en ‘The Karate Kid 2'. De entourage van de Chinese acteur ontkende dat, maar cybercriminelen rekenden blijkbaar toch op een grote schare “fans die zich uit nostalgie minder zouden bekommeren om hun persoonlijke veiligheid online”.

Alexis Bledel neemt de fakkel over van Ruby Rose, die Batwoman gestalte gaf. Opvallend is nog dat reality stars op de retour lijken. Kristen Cavallari en Kourtney Kardashian, in 2018 nog in de top tien, zakken respectievelijk naar 214 en 222.