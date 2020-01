Deze acteur hielp Brad Pitt van z’n alcoholverslaving af BDB

09 januari 2020

18u41

Bron: ANP 0 Celebrities Brad Pitt (56) gaf in eerdere interviews al toe dat hij in het verleden worstelde met een alcoholverslaving. Nu heeft hij ook verteld hoe hij zijn drankprobleem toen heeft aangepakt. “Ik ben nuchter geworden dankzij Bradley Cooper”, deed de acteur uit de doeken.

Deze onthulling volgde toen Pitt uit handen van Cooper de prijs voor beste mannelijke bijrol kreeg tijdens een awardshow van de filmorganisatie National Board of Review. “Ik ben nuchter geworden dankzij deze gast. En elke dag is sindsdien een stuk gelukkiger", vertelde hij over de ‘A Star Is Born’-acteur, die zelf ook heeft geworsteld met een verslaving. "Ik houd van je en ik ben je dankbaar.”

Brad onthulde in 2017, na de breuk met Angelina Jolie, dat hij voorheen te veel dronk. "Sinds ik van school ben, kon ik me geen dag herinneren dat ik niet aan het zuipen was of een joint rookte. Toen ik mijn gezin stichtte, stopte ik met alles, behalve met drank", zei de acteur destijds in een interview met GQ. Brad zocht ruim twee jaar geleden ook hulp bij Anonieme Alcoholisten en is sindsdien nuchter.