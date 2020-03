Details bekend over arrestatie dochter Steven Spielberg: “Ze gooide spullen naar haar verloofde en verwondde z’n pols” BDB

02 maart 2020

12u01

Bron: Daily Mail 2 Celebrities Er zijn meer details bekendgemaakt over de Er zijn meer details bekendgemaakt over de arrestatie van Mikaela Spielberg (23) , de adoptiedochter van Steven Spielberg, afgelopen weekend. Volgens politiebronnen begon ze tijdens een ruzie spullen te gooien naar haar verloofde Chuck Pankow (47). Hierdoor raakte hij gewond aan z’n pols.

Mikaela Spielberg werd zaterdagochtend opgepakt voor huiselijk geweld. Om half zeven ’s ochtends werd ze binnengebracht in het Hill Detention Center in Nashville. Op dat moment was haar borgsom van 1.000 dollar (zo’n 907 euro) al betaald, maar toch moest Mikaela 12 uur opgesloten blijven - de standaardprocedure wanneer het gaat om huiselijk geweld. Dat vertelde een medewerker van de Davidson County Sherrif’s Office.

Volgens tv-zender WZTV speelden de feiten zich af na een avondje uit. Mikaela en Chuck keerden vrijdagnacht terug van een bar en kregen toen een hevige discussie. Die liep uit de hand. Volgens politiebronnen werd de vrouw kwaad na een grove opmerking van haar verloofde. Daarop begon ze allerlei spullen naar hem te gooien. Het is niet duidelijk om welke voorwerpen het ging, maar door de hevige ruzie raakte Pankow wel gewond. De dartsspeler had gedroogd bloed op z’n hand, een gezwollen pols en duidelijke sporen van geweld op z’n huid. Volgens agenten waren de verwondingen recent.

Misverstand

Het is niet duidelijk wie de politie belde over het incident. Toen agenten tussenbeide kwamen, gaven Mikaela en Pankow onmiddellijk toe dat hun ruzie uit de hand was gelopen. Nadien zou de dochter van Spielberg echter haar verhaal gewijzigd hebben en tegenstrijdige verklaringen afgelegd hebben. Pankow wou z’n verloofde niet vervolgen voor de feiten, maar het gerecht heeft dat wel gedaan. De man verklaarde dat het om een groot misverstand ging. “Er is niemand gewond geraakt", vertelde hij aan Fox News.

Een kleine twee weken geleden kwam Mikaela in het nieuws toen ze liet weten dat ze haar eigen pornofilms wil maken. Volgens de jonge vrouw, die als kind geadopteerd werd door filmregisseur Steven Spielberg en zijn vrouw, actrice Kate Capshaw, hebben haar ouders geen probleem met haar nieuwe carrièrepad, en zijn ze zelfs “geïntrigeerd”. Maar een bron dicht bij de regisseur vertelde een heel ander verhaal aan Page Six. “Ze blijven haar door dik en dun steunen, zoals al hun kinderen”, klonk het. “Maar natuurlijk zijn ze beschaamd door haar plotse publieke bekentenis dat ze als sekswerker aan de slag gaat.”