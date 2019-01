Designers vinden Bebe Rexha met maatje 38 te dik SD

22 januari 2019

16u08 0 Celebrities Een geschikte jurk vinden voor de Grammy Awards blijkt geen sinecure voor Bebe Rexha (29). Verschillende designers weigeren om een kleed voor haar te maken omdat ze te dik zou zijn, zo vertelde ze op Instagram.

De 29-jarige Bebe Rexha, die genomineerd is voor twee Grammy-awards, postte een video op Instagram waarin ze vertelt dat ze te maken kreeg met fatshaming toen ze op zoek ging naar een jurk voor de awardshow. “Ik word eindelijk genomineerd voor de Grammy’s, en dat is het coolste ooit. Vaak gaan artiesten met designers praten, die dan een op maat gemaakte jurk voor hen maken voor op de rode loper. Ook ik liet mijn team contact opnemen met designers, maar veel van hen wilden me niet kleden omdat ik te dik was." Met een maatje 38 kan je de zangeres bezwaarlijk dik noemen, zeker als je weet dat de gemiddelde Amerikaanse vrouw een maatje 46 heeft.

De zangeres klinkt dan ook behoorlijk strijdvaardig. “Als je een maatje 38 te groot vindt, dan weet ik niet wat ik je kan vertellen. En dan wil ik je f***ing jurken ook al helemaal niet meer dragen. Want wat jullie nu zeggen tegen alle vrouwen ter wereld met een maatje 38 en meer is dat ze niet mooi zijn, en dat ze jullie jurken niet kunnen dragen.”

De Grammy Awards vinden op 10 februari plaats. Benieuwd wie de zangeres dan wel zal kleden.