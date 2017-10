Derde vrouw al die oud-president Bush (93) beschuldigt van ongewenste intimiteiten Joeri Vlemings

16u07

Bron: Slate 0 Christina Baker Kline Oud-president Bush met losse handjes bij auteur Christina Baker Kline. Celebrities Een derde vrouw beschuldigt oud-president George Bush sr. van ongewenste intimiteiten. Auteur Christina Baker Kline werd op dezelfde manier betast als actrice Jordana Grolnick. Het eerste slachtoffer was ook een actrice, Heather Lind.

Christina Baker Kline is een schrijfster van Britse origine. In april 2014 was ze samen met andere auteurs te gast bij Barbara Bush in Houston, Texas, om geld in te zamelen voor het fonds van de voormalige first lady. Toen Kline met haar man op de foto moest met de eveneens aanwezige oud-president, gebeurde het. Op net dezelfde manier als bij Jordana Grolnick.

George Bush sr. zei haar, zittend in zijn rolstoel, dat hij het een eer vond haar te ontmoeten. "U bent mooi", charmeerde hij haar. "U bent schrijfster, niet? Weet u wat mijn favoriete boek is?" Hij omarmde Kline en fluisterde haar in het oor: "David Crop-a-Feel", een woordspeling met de naam van goochelaar David Copperfield en de vulgaire uitdrukking voor 'iemand heimelijk betasten'. Bush kneep op het moment van zijn 'grapje' hard in het achterste van Kline - "een perfecte komische timing", aldus Kline. Hij proestte het vervolgens hard uit, "als een ondeugende jongen". De fotograaf drukte af. "Instinctief duwde ik zijn hand weg."

Het koppel werd daarna naar hun hotel gebracht door iemand die zich voorstelde als een vriendin van de familie Bush. Christina vertelde in de auto aan haar man wat Bush gedaan had. De bestuurster draaide zich om en zei: "U zal daar hopelijk discreet over blijven". De auteur had meteen door dat dit niet de eerste ongewenste intimiteiten waren van Bush sr.

Dat lijkt ook hoe langer hoe meer bevestigd te worden. Het was actrice Heather Lind, die de kat de bel aanbond. Zij werkte van 1989 tot 1993 voor Bush en zei dat hij "haar langs achteren had betast".

Daarna was het Linds collega-actrice, Jordana Grolnick, die met een gelijkaardig verhaal als dat van Kline afkwam. Aan haar had de voormalige president gevraagd of ze zijn favoriete goochelaar kende. Dat bleek inderdaad 'David Cop-a-Feel' te zijn. Ook Grolnick kneep hij bij die 'joke' in de billen.

Second woman: George H.W. Bush groped me https://t.co/pSsHEzdQgC pic.twitter.com/S1nl47oToS Deadspin(@ Deadspin) link

De woordvoerder van Bush zei eerder dat hij al vijf jaar een zijn rolstoel gekluisterd is en zijn 93-jarige armen daardoor onvermijdelijk onder heuphoogte vallen bij wie naast hem staat om op de foto te gaan. "Om hen op hun gemak te stellen, vertelt de president altijd hetzelfde grapje. Soms kletst hij daarbij goedbedoeld vrouwen op de bips. Sommigen vinden dat onschuldig, anderen nemen er aanstoot aan. President Bush biedt zijn excuses aan bij al wie zich beledigd voelde."

George W. Bush sr. zat twee termijnen als Amerikaanse president in het Witte Huis, van 2001 tot 2009. Hij is inmiddels 93 en lijdt aan een vorm van Parkinson.

Former US President George H.W. Bush Apologises After Actress Heather Lind Claims He… https://t.co/ULSMmWg7mQ pic.twitter.com/z1b7JEbSDN akpodeebright(@ akpodee_b) link

AP George Bush en Heather Lind.