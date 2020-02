Derde kindje voor Anna Kournikova en Enrique Iglesias SDE

11 februari 2020

12u07

Bron: Metro UK 3 Celebrities Amper een maand geleden raakte bekend dat Anna Kournikova (38) opnieuw een kindje verwachte met haar partner Enrique Iglesias (44). Nu blijkt dat de voormalige tennisspeelster al bevallen is. Dat verklapte Julio Jr. (46), de broer van Enrique aan het Chileense radiostation ADN.

Toen een journalist van het Chileense radiostation ADN Julio Jr. vroeg of hij binnenkort opnieuw een oom zou worden, antwoordde hij: “Ik ben al een oom geworden.” De journalist wilde zeker zijn dat Julio het niet over Lucy en Nicholas had, de tweeling van Enrique en Anna, en vroeg: “Is de baby al geboren?”, waarop Julio antwoordde: ‘Ja.” Of de baby een jongen of een meisje is, blijft wel geheim. Wel voegde Julio eraan toe: “Mijn broer heeft nu drie kinderen. Hij is erg gelukkig.”

Anna en Enrique houden wel van een geheimpje. In 2017 verklapten ze pas dat ze kindjes verwachten toen Lucy en Nicholas al een paar dagen geboren waren. De zanger is wel erg blij met zijn nieuwe rol als vader, vertelde hij. “Het is een van de beste gevoelens ter wereld. Ik ben veel verantwoordelijker. Ik rijd trager. Ik denk iets vaker na over domme dingen voor ik ze doe. Ik hoop dat ik een coole, relaxte vader ga zijn.” En de relatie met Anna gaat nog steeds vlot, klinkt het. “Je maakt goede perioden mee, maar ook slechte perioden. Het is moeilijk om te geloven dat er zoiets bestaat als een perfecte relatie. Ik denk niet dat dat bestaat... Maar ze is wel de coolste vrouw ter wereld. En ze begrijpt wie ik ben, en ze wil haar persoonlijke tijd opofferen om bij mij te zijn en me muziek te laten maken. Dat is een enorme opoffering en dat respecteer ik echt.”

Nu zijn ze dus een familie van vijf.