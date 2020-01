Derde keer, goede keer? Gigi Hadid en Zayn Malik zijn (schijnbaar) opnieuw een koppel SDE

13 januari 2020

13u03 0 Celebrities Het lijkt erop dat Zayn Malik (27) en Gigi Hadid (24) hun liefde opnieuw een kans geven. Het beroemde koppel werd arm in arm gezien in New York City, samen met Gigi’s familie. De twee zouden al sinds december opnieuw samen zijn, schrijven verschillende Amerikaanse media.

Al sinds 2015 lopen Zayn Malik en Gigi Hadid in en uit elkaars leven, maar nu zouden ze dan toch echt opnieuw voor elkaar kiezen. Dat melden verschillende Amerikaanse media nadat het supermodel en de muzikant in New York City arm in arm gespot werden. Dat ook Gigi’s zus Bella en mama Yolanda aanwezig waren op het uitje, lijkt een nog duidelijker teken dat er opnieuw iets gaande is tussen de twee.

“Gigi en Zayn werden vlak voor de vakantie in december opnieuw een koppel", vertelt een bron aan E! Online. “Zayn heeft vorige maand opnieuw contact gezocht met Gigi en ze geeft hem nog een kans. Ze heeft altijd van hem gehouden, en hun breuk was precies wat ze nodig hadden. Zayn heeft de tijd genomen om aan zijn muziek en aan zijn gezondheid te werken, en het gaat echt goed met hem nu.”

De Britse Zayn en de Amerikaanse Gigi werden in november 2015 een koppel. In maart 2018 gingen ze uit elkaar, om in juni opnieuw een romance te beginnen. In januari 2019 was het sprookje echter opnieuw voorbij. In augustus begon Gigi een relatie met Tyler Cameron, die in de Verenigde Staten bekend werd door het tv-programma ‘The Bachelorette’. Hij vergezelde zijn vriendin zelfs naar de begrafenis van oma Ans van den Herik in Nederland, maar niet lang daarna strandde hun relatie. “Ze is een geweldig persoon en ik ontmoette een geweldige vriendin. Ik heb veel respect voor haar”, liet Tyler weten. Hun breuk maakte de weg vrij voor een hereniging met Zayn. In december postte Gigi nog een filmpje op Instagram waarin ze een recept van Zayns moeder Trisha maakte: “Zondag in de keuken, klaar om de kip te marineren voor een van mijn favorieten", schreef ze erbij. “De Chicken Curry Pasta Salade van Mama Malik. Hopelijk zal ze ooit het recept met de wereld delen.” Fans vermoedden dat er terug iets aan de hand was, en lijken nu gelijk te krijgen.