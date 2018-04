Derde getuige spreekt in zaak Cosby: "Ik voelde dat ik duizelig werd, daarna is het licht uitgegaan en heeft hij me misbruikt" MVO

12 april 2018

06u23 0 Celebrities Janice Baker-Kinney is de derde vrouw die onder ede verklaarde misbruikt te zijn door Bill Cosby. De voormalig televisiester zou haar tijdens een feestje in 1982 de drug Qualuudes gegeven hebben, die ze gebruikte in combinatie met alcohol. Hierdoor kreeg ze een blackout en werd ze naar eigen zeggen naakt in bed wakker naast de acteur.

"Ik realiseerde me dat we geen kleren aan hadden en in bed lagen. Ik voelde iets plakkerigs tussen mijn benen, waardoor ik het vermoeden had dat we die avond ervoor seks hadden gehad", aldus Janice. "Ik schaamde me dood tegenover hem, omdat ik die pillen zelf had aangenomen en totaal niet meer wist wat er daarna gebeurd was. Daarom verzon ik een smoesje en zei dat ik aan de lijn was en daardoor waarschijnlijk out was gegaan."

Toen de destijds 24-jarige Janice het huis wilde verlaten, waar ze de nacht met Cosby had doorgebracht, blokkeerde hij de deur en zei dat ze hier met niemand over mocht spreken. "Dit is iets tussen jou en mij, dus houd je mond hierover." Ook verklaarde de vrouw dat ze weleens eerder Qualuudes genomen had en er vanuit ging dat 'het goed spul was, omdat Bill Cosby dat zei'. "Achteraf gezien natuurlijk ontzettend stom en naïef, maar ik vertrouwde hem. Ik voelde dat ik na een poosje duizelig werd, en daarna is het licht uitgegaan. Toen heeft hij me misbruikt."

De zaak tegen de eens zo geliefde 'Dr. Huxtable' is voorlopig nog niet ten einde; er verschijnen de komende weken nog een aantal vrouwen in de rechtbank om hun verhaal uit de doeken te doen.